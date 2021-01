Dalías retira la oferta de empleo público para la Policía Local al reclamar las plazas dos agentes en excedencia

El Ayuntamiento de Dalías, mediante acuerdo en Junta de Gobierno de 9 de noviembre de 2020 se aprobó la oferta de empleo público de dos plazas para la Policía Local del municipio, siendo esta publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 15 de diciembre de 2020, ante la necesidad de cubrir las dos plazas que no estaban cubiertas desde hace 15 años y que le corresponden al pueblo de Dalías en función del número de habitantes.

Dalías cuenta con una “imperiosa necesidad de contar con los agentes que le corresponden, motivo por el que anunciamos la plaza, pero, tras la publicación de la oferta, dos agentes han reclamado esas plazas, teniéndolas blindadas desde hace 15 años, aunque están ejerciendo su profesión en otros municipios. Un trámite que se habría podido llevar a cabo de no haber sido reclamadas estas plazas no cubiertas, por lo que la Junta de Andalucía ha rechazado la puesta en marcha de una nueva convocatoria tras la solicitud de los agentes”, detalla el alcalde de Dalías, Francisco Giménez.

En este sentido, “esta oferta obligaba a los agentes a dejar paso a nuevas personas en nuestra plantilla de la Policía o reincorporarse a sus puestos de trabajo, escogiendo la segunda opción, aunque uno de ellos a través de una permuta, es decir, un cambio de plaza con otro agente, José David Pérez, quien se ha reincorporado recientemente, al igual que hará el otro agente, quedando la plantilla con un total de 4 policías y un auxiliar para Dalías”.

Los puestos de Policía vacantes contaban con el derecho de reingreso de los dos agentes con reserva de puesto o a través de comisiones de servicio temporales, un dato que, según se desprende del informe emitido por Secretaría, “no constaba en el programa de gestión de personal del Ayuntamiento, ya que los expedientes por los que se concedió la excedencia tienen más de 15 años y en el procedimiento de la concesión tampoco se hizo constar la reserva al puesto de trabajo”.

El Ayuntamiento de Dalías, de momento no puede convocar más plazas “por el bloqueo presupuestario que tenemos tras la deuda alcanzada por la anterior corporación, que no nos permite modificaciones en la RPT de la Policía, pero la publicación de esta oferta nos ha dado la posibilidad de cubrir con nuevo personal las plazas que nos corresponden y, además, de forma muy ágil, de no haberlo hecho seguiríamos hasta dentro de dos años con una carencia de agentes, con las consecuencias que ello conlleva. Ahora Dalías contará con la plantilla al completo, lo que repercutirá en una mayor seguridad para nuestros vecinos, principal objetivo de este equipo de Gobierno y demanda reiterada de nuestros vecinos”, concluye Francisco Giménez.