Nada impidió que la noche fuese día en Dalías para honrar al Cristo de la Luz

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Dalías ha realizado un "balance positivo" de la celebración del tercer domingo de septiembre, “pese a las trabas con las que hemos contado para que no fuese así, han sido días muy difíciles, pero finalmente hemos conseguido respetar la tradición más importante de nuestro municipio y para nuestros vecinos, además de conseguir que los ciudadanos de otros municipios respetase nuestras recomendaciones para evitar aglomeraciones”, asegura el alcalde de Dalías, Francisco Giménez.

Y es que, cuando el Ayuntamiento recibía la negativa por parte de la Subdelegación, el viernes tarde, a la tirada de cohetes, a pesar de estar la propuesta presentada desde agosto y sin tener margen de maniobra “este equipo de Gobierno y los funcionarios del Ayuntamiento nos pusimos a trabajar sin descanso para buscar la forma legal de poder cumplir con la quema. Momentos en los que, mientras que al principal partido de la oposición le importaba más mi dimisión o intentar confundir a la población que solucionar el problema de la prohibición del disparo de cohetes, este alcalde, junto a su equipo de Gobierno, ha conseguido tener un domingo lleno de truenos y luz en nuestro cielo”, apostilla el primer edil.

Así, se han disparado todos los cohetes que el Ayuntamiento tenía previsto, poniendo la cantidad exacta de pólvora que marca la ley, pero distribuida por muchísimos puntos del municipio para hacerlos quemar a la vez, a los que se unieron las aportaciones de peñas y mandas particulares, “cada uno de ellos en la cantidad que ha podido, pero finalmente, gracias a la buena coordinación de todos, el pueblo de Dalías se llenó de manojos de cohetes, el cielo quedó iluminado y la noche se hizo día en Dalías con la presencia moderada de dalienses en un acto íntimo y que no precisó de ninguna intervención, fue muy emotivo”.

Asegura que “siempre defenderé a mi pueblo, pero para ello no es necesario increpar o insultar, el odio no es buen consejero y la solución solo pasa por trabajar para buscar las alternativas viables, y así fue como lo hicimos. Desde el primer momento, cuando presentamos un recurso contra la decisión de la Subdelegación (viernes por la noche), teníamos clara cuál era la opción para poder hacer disparos de cohetes dentro de la legalidad. Hemos hablado con la oposición, con las peñas coheteras, con los especialistas pirotécnicos, y todos llegamos a la misma conclusión”, matiza Giménez.

En este sentido, señala en un comunicado de prensa el ayuntamiento que el equipo de Gobierno no solo ha cumplido con que se mantenga la tradición, “sino que hemos mostrado pública y tajantemente nuestra postura contra las decisiones injustas y discriminatorias que se han adoptado contra el pueblo de Dalías, no solo con la negativa de la tirada de cohetes, sino también con la conducta adoptada hacia nuestros vecinos y comerciantes, que han mostrado durante todos estos días un comportamiento ejemplar. Hemos pedido explicaciones y se tomarán las acciones pertinentes contra todos estos hechos, esa es la forma legal y viable que tiene un Ayuntamiento de defender a sus vecinos, buscando una resolución óptima para todos”.

No obstante, desde el Ayuntamiento defienden su postura durante las semanas anteriores en las que se solicitaba a través de todos los medios públicos y privados “responsabilidad individual y que se evitase venir a Dalías, queríamos eludir a toda costa cualquier tipo de aglomeración, pero una quema de cohetes, máxime cuando no había sido anunciada, de forma intencionada, como así lo acordamos con las peñas, para evitar el efecto llamada, por lo que no podía suponer ningún problema e iba a quedar para los dalienses, como finalmente ocurrió”.

"Como alcalde quiero dar las gracias a todos los vecinos, colectivos, peñas coheteras, Hermandad, organismos participantes y a mi formidable equipo de Gobierno y funcionarios municipales que han trabajado este fin de semana para que podamos preparar toda la documentación y cumplir así con el deseo de todos los dalienses. Gracias, en definitiva, a todo un pueblo con un mismo sentimiento”, concluye Francisco Giménez.