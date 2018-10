El Defensor del Pueblo admite la queja por "acoso" de la edil no adscrita de Roquetas, López Carmona

El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la queja presentada por la concejal no adscrita del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, María José López Carmona, por el "acoso" y conductas "impropias" hacia ella de los grupos políticos IU, PSOE y Tú Decides.

La edil ha informado en una nota de que ha presentado esta queja porque desde hace un año está "sufriendo" un "menoscabo continuado de sus derechos como concejal y de su honor como persona, de una manera incesante y acosadora, hechos que, según su criterio, no pueden estar permitidos".

Ha recordado que hace año y medio dejó las filas del PSOE y paso a tener la condición de concejal no adscrita, asegurando que durante ese periodo ha sufrido, "peticiones para estar fuera del orden protocolario" como no ir con el resto de miembros de la corporación, no sentarse con ellos o entregar premios, no asistir a eventos o reuniones, o que la prensa no de cobertura a sus noticias, entre otros.

Mantiene que una de las cuestiones más graves es el rechazo a debatir sus propuestas. "Con ello sólo pierde la ciudadanía, y no estamos aquí para eso, nuestra labor como concejales es buscar el bienestar ciudadano y no trabajar en estrategias político-partidistas", añade.

Por ello el pasado 6 de julio , remitió un expediente al Defensor del Pueblo con cerca de 200 folios justificativos de actitudes "impropias de responsables políticos hacía la labor de un concejal".

"No es forma de hacer política, a los políticos se nos exige más rigor en nuestro hacer, seguir la línea del trabajo y dedicación, desde la posición que los ciudadanos nos otorgaron en las urnas y no, la de buscar oscuros atajos que pueden parecer más cortos, en principio, pero que nunca llegan a buen fin", afirma.

Insiste en que no es una tránsfuga sino una "víctima de la ambición y la cobardía de algunas personas" y denomina como acoso "político, verbal, psicológico y social lo que está produciéndose desde hace mucho tiempo", lo que para ella es un "claro quebranto" de sus derechos.

"Los partidos IU, PSOE y Tú Decides vulneran constantemente mis derechos (...) y entre otros son, derecho a participar en la actividad de control del Gobierno, participar y votar en las Comisiones Informativas Municipales, participar y votar en las deliberaciones del Pleno de la Corporación", concluye.