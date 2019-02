Diputación levanta el edificio que será el epicentro de la vida social y cultural de Bédar

La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Bédar han celebrado hoy el inicio de las obras del edificio que está llamado a ser el nuevo epicentro de la vida cultural y social del municipio: El Espacio Cultural Multiusos. El presidente de la Institución Provincial, Javier A. García, y el alcalde, Ángel Collado, han presidido el acto de colocación de primera piedra de una infraestructura cultural con 240.000 € de inversión que van a ser financiados gracias a las inversiones provinciales.

En el acto se han dado cita vecinos, concejales y los diputados provinciales de Fomento, Óscar Liria, Consorcios, Isabel Belmonte y el vicepresidente, Antonio J. Rodríguez. Además, en el acta protocolaria de la primera piedra han firmado un niño y una mujer que forma parte del grupo de teatro del municipio como testigos del inicio de la construcción del edificio y parte de la vida cultural del pueblo.

El nuevo edificio va a permitir a los vecinos y vecinas de este municipio la celebración de actividades culturales y sociales durante los 365 días del año sin tener que depender de las condiciones climatológicas. Financiado con dos anualidades de los Planes Provinciales, tendrá una superficie de 320 metros cuadrados distribuidos en una sola planta concebida con tres volúmenes a diferentes alturas que diferenciarán cada uno de los usos previstos.

Javier A. García ha resaltado que la Diputación Provincial de Almería tiene como prioridad igualar el acceso a los servicios e infraestructuras en los 103 municipios. En este sentido, ha subrayado que este edificio va a permitir a los vecinos de Bédar disfrutar de la cultura los 12 meses del año y ha recordado que la Institución Provincial va a llenarlo de contenido a través de sus programas, circuitos y actividades.

Del mismo modo, el presidente ha asegurado que “Bédar es uno de los pueblos más bonitos de la provincia. Desde la Diputación Provincial lo único que queremos hacer es igualar las oportunidades de todos y cada uno de los municipios. Queremos que cualquier persona, viva donde viva, tenga los mismos servicios y las mismas oportunidades. Gracias a estas infraestructuras, Bédar será el municipio más rico de la provincia. No solo culturalmente, también en cuanto a convivencia y la mezcla de todas las culturas que vivís aquí. Si no fuera por actos como éste, la Diputación no tendría sentido. Vamos a trabajar para mejorar vuestros servicios básicos y esenciales y otros que generan un mayor valor añadido como éste”.

Por su parte, el alcalde ha asegurado que la jornada de hoy será difícil de olvidar “en un futuro no muy lejano este edificio será el centro de la vida social y cultural del municipio. Esto nunca hubiera sido posible sin la ayuda de Diputación. Es una inversión muy generosa de la que ponemos una parte muy pequeña gracias a la medida que impulsó este equipo de gobierno de ahorrarle el dinero de las bajas a los ayuntamientos con lo que eso supone para pueblos pequeños como éste”.

Asimismo, Ángel Francisco Collado ha subrayado la importante actividad cultural del municipio: “Tenemos una asociación musical que cuenta con tres siglos de historia. La cultura es algo esencial en nuestro pueblo y queremos que nuestra banda de música disfrute de este espacio y nosotros también escuchándolos a ellos y que nuestro grupo de teatro tenga también un lugar donde actuar y nosotros disfrutemos viéndolos. Gracias a la Diputación será posible, siempre he tenido las puertas abiertas y he sido bien recibido y quiero reconocer públicamente que sin su apoyo, no hubiera sido posible”.

El Espacio Cultural de Bédar ha sido diseñado de acuerdo con la arquitectura tradicional del municipio y va a constar de vestíbulo accesible con espacio para recepción y aseos públicos accesibles, una platea con 100 asientos y acceso a personas con discapacidad, escenario grande apto para Banda de Música (70 metros cuadrados de superficie) y un vestuario anexo. Del mismo modo, para aprovechar completamente la superficie se dispone de un local sin uso específico en la entreplanta superior sobre camerinos, que podrá usarse como almacén u oficina municipal.

Gracias a los Planes Provinciales de la Diputación, el municipio de Bédar tendrá acceso a una infraestructura de gran envergadura con un impacto mínimo en sus arcas municipales. El Ayuntamiento se ahorrará casi 10.000 euros de su aportación gracias a la baja que se ha obtenido en el proceso de adjudicación de las obras.