José Juan Martínez: “Los comercios que han cerrado van a recibir 200 euros al mes”

La crisis sanitaria está poniendo a prueba las dotes de gestión de los alcaldes. José Juan Martínez, primer edil de Tíjola, ha trasladado su despacho de Alcaldía a su casa para seguir trabajando en las medidas prioritarias para evitar la llegada del virus y en otras encaminadas a amortiguar lo máximo posible el caso económico y laboral entre sus vecinos.Su telefóno móvil, afirma, es su gran compañero estos días.

–¿Cómo está viviendo en el plano personal y profesional esta crisis sanitaria?

–Si ya de por sí era un hombre pegado a un teléfono, ahora se ha convertido en una herramienta más indispensable, si cabe. Cada día, intento que haya una coordinación continua con el equipo de Gobierno para precisar las actuaciones que tenemos que llevar a cabo y que estamos llevando. Me intereso cada día por la situación de todos los trabajadores que están realizando las labores de desinfección, los trabajadores de la residencia y la Policía Local.

Nos hemos adaptado rápido a esta situación, instaurando el teletrabajo desde el Ayuntamiento. Es primordial llevar un seguimiento de los proyectos que tenemos ya en marcha, así como la elaboración del presupuesto de este año, de 2020, que tendremos que adaptar, sin duda, a las nuevas circunstancias.

Y, aunque, uno no deje de ser alcalde de su pueblo nunca, cuando estoy en casa intento disfrutar de mi familia, de este tiempo con mis hijos. Por cierto, mi hija Alba, ahora que está viviendo en primera persona el trabajo diario que estoy realizando dice que “ser alcalde es mucho follón y muchos papeles”.

–¿Qué medidas está tomando para frenar el coronavirus?

–Sabíamos que no podíamos esperar y que teníamos que actuar con premura y seriedad. Antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el Estado de Alarma, ya tuvimos una comisión con todas las formaciones políticas y acordamos suspender el mercado, las actividades municipales, así como cerrar todas las instalaciones municipales y parques. Se establecieron servicios especiales en la residencia de la tercera edad San Sebastián, con turnos de siete días seguidos y 14 de descanso, para que ello sirviera de cortafuegos y evitar que esta pandemia se colara en nuestra residencia. Además, ampliamos personal, con cuatro auxiliares más y dos limpiadores.

En el municipio, llevamos diariamente labores de desinfección de todas las calles, poniendo el foco en el centro salud, farmacias, residencias y comercios abiertos. También se ha repartido pulverizadores para desinfección de puertas y mascarillas en todos los comercios. Además, nuestros agentes de Policía Local están haciendo labor de concienciación y vigilancia durante los siete días de la semana.

–¿Cómo valora el civismo de sus vecinos en esta situación de confinamiento a causa de la crisis sanitaria?

–Podría tirar de un sinfín de adjetivos buenos para describir el comportamiento que están teniendo todos los vecinos y vecinas de Tíjola. Está siendo ejemplar. Están acatando cualquier indicación y han vuelto a demostrar que somos un pueblo unido, en el que, luchamos juntos ante cualquier adversidad. Nos preocupan muchos colectivos vulnerables, claro que sí, pero no dejamos de pensar en esos ‘pequeñajos’ encerrados en sus casas. De ahí, que ideáramos un Bando Infantil. Con ello, autorizábamos al Ratoncito Pérez a visitar las casas de los niños que cumplan años en estos días. Ese Ratoncito Pérez es muy peculiar, porque llega en forma de coche de la Policía Local y con la canción del cumpleaños. Una idea simple, pero que, al menos, logra que ese día de confinamiento pase de otra manera.

Estos pequeños, pero grandes héroes, también están participado en la elaboración de un libro que vamos a sacar y que recogerá las redacciones de niños con dibujos y fotografías.

–¿Han impuesto sanciones durante estas tres semanas de estado de alarma?

–De momento no se ha procedido con ninguna y espero seguir así. Esto demuestra el gran comportamiento de los ciudadanos de Tíjola. La Policía Local está haciendo turnos de vigilancia durante los siete días de la semana de vigilancia y una gran labor de concienciación. Somos conscientes de que son momentos excepcionales, en los que la actuación de todos es fundamental para que esa crisis sanitaria, social y económica no vaya a peor.

-¿Cómo lleva como regidor la imposibilidad de tener contacto directo con los vecinos para que le informen de sus problemas y preocupaciones?

- Ser alcalde de un municipio como Tíjola es ser alcalde de ‘puertas abiertas’, alcalde de asfalto. Es ser alcalde de calle, donde un trayecto que cualquiera hace en 5 minutos, uno puede tardar muchísimo más porque se va parando con el vecino que lo necesite. Sin duda, eso es lo más difícil de sobrellevar ahora. Estamos muy cerca de todos los tijoleños, porque estamos para protegerlos y ayudarlos, pero, a la vez, lejos.

Es cierto que tenemos habilitadas un sinfín de vías para que nos hagan llegar sus problemas, lo que necesitan, lo que echen en falta. Estamos para actuar de forma inmediata. Pero, soy más de escucharlos y atenderlos de frente. Si ese contacto directo no le gusta a un alcalde de pueblo, ‘apaga y vámonos’. Pero ahora toca responder ante las restricciones que nos van marcando y que vamos tomando también desde el Consistorio, necesarias para frenar el avance de este virus.

–¿Se han planteado tomar medidas concretas para reducir o congelar las tasas municipales ante la situación económica que atraviesan muchas familias?

–Las estamos tomando y hay que seguir valorando más medidas, porque nuestra misión es amortiguar en todo lo que podamos los efectos de esta crisis entre nuestros tijoleños. Los impuestos municipales como IBI, el de vehículos, entre otros, tienen la gestión delegada a la Diputación Provincial de Almería. Institución a la que ya hemos instado a que aplace los recibos para el tercer y cuarto trimestre. Acción que se llevará a cabo. Aquellos recibos que son de gestión municipal, como el de la guardería, la Tasa de Ocupación de la Vía Pública o el de sillas y mesas, que están pendientes de cobro, se han aplazado hasta nueva orden.

–Pensando ya en el futuro y en la necesaria recuperación económica, ¿tienen ya programadas medidas para volver a reactivar el comercio y la hostelería dentro de sus limitadas competencias y medios como Ayuntamiento?

–Lo que estamos viviendo ahora es realmente complicado, difícil de asimilar. Por eso, entendemos que la previsión y, sobre todo, la anticipación son fundamentales para paliar todas las consecuencias que se deriven de esta pandemia. No podemos ir por detrás del virus, sino por delante. El pasado 23 de marzo se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos un paquete de medidas económicas que recogía las siguientes iniciativas: ayuda de 200 euros/mes para cada autónomo que no ha podido abrir su comercio por el Covid-19 mientras dure el estado de alarma.

También una subvención única de 150 euros para hacer frente a los impuestos municipales y recibos para cada autónomo que no ha podido abrir su comercio por el Covid-19.

En tercer lugar, bonificar la tasa de sillas y mesas a todos los bares y restaurantes para todo lo que queda del 2020

Y por último, suspender los recibos del mercado mientras dure el Estado de Alarma. Y para los puestos de comerciantes residentes en Tíjola, la suspensión será para todo el año.

El 27 de marzo ya se abrió el plazo para la presentación de solicitudes y termina el hasta el 10 de abril. Espero que todos estén resueltos antes de 15 de abril e iniciar el pago de las primeras ayudas ese mismo día.

Hay colectivos que generan empleo y riqueza que lo están pasando francamente mal. Por eso, consideramos que la ayuda a nuestros comerciantes y autónomos debe ser inmediata, no tienen ingresos, tienen sus persianas cerradas. No podemos decirles que se les darán facilidades de aquí a tres o cuatro meses. Si no tienen ingresos ahora, ¿por qué no los ayudamos ahora? Por eso, desde el Ayuntamiento de Tíjola vamos a poner todos los medios para que las ayudas estén pagadas antes de 17 de abril.

- En este momento en el que muchos de sus vecinos han perdido su trabajo, otros están confinados en casa y otros luchan para combatir el virus, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a sus vecinos?

- El Ayuntamiento siempre es la primera administración a la que nuestros vecinos acuden para resolver sus problemas o dudas y así quiero que lo sientan. Que sigan notando que estamos cerca de ellos y que estamos juntos en esto. Nuestra mano, nuestro hombro están para soportar su situación.

Me falta espacio, días, tiempo y palabras para expresar el orgullo que me produce como alcalde de Tíjola la actitud que han adoptado mis vecinos, las respuestas solidarias que se están generando cada día desde mi municipio, con mi gente, del comportamiento tan correcto que están llevando a cabo. Ellos dan sentido a esta labor y logran que no bajemos la guardia en ningún momento. Es cierto que resulta más difícil encontrar palabras de consuelo para los que han perdido su trabajo, pero, pondremos todos los recursos que estén a nuestro alcance para darle la vuelta a esta situación que están padeciendo. Seguid así, tijoleños, sois un ejemplo para todos.