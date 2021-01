Nueva Cantoria, una ciudad inteligente para frenar la despoblación

La alcaldesa de Cantoria, Puri Sánchez, ha presentado a la diputada por Almería Sonia Ferrer Tesoro, los primeros avances en el proyecto de Nueva Cantoria, la Smart City del mármol construida desde cero como modelo que persigue frenar la despoblación rural desde una nueva perspectiva. Así, ofrece una solución a medida para los más de 6.000 trabajadores que actualmente tienen su empleo en la comarca pero que se han visto obligados a vivir en poblaciones de costa o en la misma capital, por la inexistencia de una oferta residencial a la medida de sus expectativas. El proyecto ha sido presentado al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y comprende una zona de actuación de más de 150 hectáreas en las que equipamientos deportivos como el primer pich and put de la provincia, colegio privado o concertado y Cohousing para tercera edad, acompañarán, entre otros, a la oferta residencial.

“Para Cantoria es la solución a la amenaza de la despoblación. No podemos pretender que nuestros jóvenes se queden en los entornos rurales tal y como los conocemos, sino que tenemos que adaptarnos a lo que ellos precisan para quedarse, y que precisamente, es lo mismo que hasta ahora no hemos sido capaces de ofrecer a los miles de trabajadores o cientos de ejecutivos que emplea la comarca del mármol y que no residen aquí porque, sencillamente, no hay una oferta que se ajuste a sus expectativas”, afirma la primera edil.

En el desarrollo del concepto ha tenido una importante participación la diputada por Almería, Sonia Ferrer Tesoro, como artífice de que esta idea fuese desarrollada para presentarla dentro de las propuestas locales al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. “Es una visión totalmente distinta de cómo hasta ahora se han abordado las posibles soluciones a la España vaciada, pero sinceramente me encantó en cuanto me lo plantearon porque, pese a tratarse de un proyecto en clave local, lo que aporta realmente es una solución comarcal y un modelo que si consigue salir adelante, y me van a tener apoyándolo de principio a fin, no cabe ninguna duda de que tendrá muchas copias en todo el Estado”, comenta la diputada socialista por Almería tras la reunión celebrada en Cantoria con la alcaldesa para conocer los avances en la redacción.

SmartCity

Nueva Cantoria es una urbanización de última generación adaptada a las necesidades de SmartCity, configurada en suelo público como zona residencial, asistencial, de servicios y deportiva, con capacidad para atender la demanda de la comarca del mármol de Almería. Así, propone un entorno generado desde el enfoque de economía circular territorial, con la puesta en valor de desechos generados por la propia industria y autosuficiencia energética, sobre un área inicial de 55 hectáreas en la primera de las tres fases de ocupación.

El proyecto de actuación pretende generar soluciones residenciales para todos los perfiles sociales con el fin de evitar la despoblación, aportando no sólo un modelo constructivo único establecido por normativa municipal (techo fotovoltaico, gestión de aguas grises… etc), sino que busca también la integración de los mayores en modelos de Cohousing de tercera edad, centro de formación profesional, área deportiva e incluso un coworking dentro de la zona comercial.

Los viales de la propia urbanización se harán con polvo de caucho como primer elemento de economía circular, al poder integrar buena parte del residuo neumático que generan las canteras de mármol de la zona. El proyecto contempla viviendas y zonas comunes techadas dotadas de tecnología Solar Roof o similar, para garantizar el autoconsumo más un variable de energía para usos comunes, un excedente acumulable y suficiente para alumbrado público y otros servicios. Igualmente prevé un sistema de autogestión de aguas grises, para recoger las provenientes de duchas, bañeras y lavabos mediante una doble depuración, biológica y mecánica, que permitirá entre un 30 y un 60% de ahorro de agua. No se tratará de una opción, sino de una normativa municipal específica para esta área de actuación, ya que el objetivo final será contribuir desde la propia Smart City a generar el equilibrio en la huella de carbono que genera la industria del mármol.