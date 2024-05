El PSOE de Albox cuestiona la gestión de las obras de ampliación del centro de salud

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albox considera “muy revelador” el último pleno municipal ya que, durante su celebración, el PP terminó de exhibir “su pésima gestión y falta de respeto a todos los albojenses” respecto a las obras del centro de salud.

Tras la moción presentada por el PSOE que recogía las continuas quejas de profesionales y usuarios sobre los retrasos en la obra y las precarias condiciones en que se estaba ejecutando, la alcaldesa, “visiblemente nerviosa, despreció las reivindicaciones de los profesionales, usuarios y de sindicatos, nos acusó de generar bulos y hostigamiento social, negó que la atención primaria fuera un auténtico desastre aportando datos arbitrarios y llegó hasta a negarnos el turno de palabra, lo que da buena cuenta de su talante”, han argumentado los socialistas.

El PSOE ha reprochado a la regidora su “incapacidad para cumplir su palabra” aquella que dio hace apenas dos meses “al comprometerse a que las obras estuvieran terminadas en agosto de este año”. “Ahora resulta que no, que todos los meses de espera, de perjuicio en el servicio, de quejas y mala atención no han servido para absolutamente nada” porque el PP ha encontrado como “salida” decir que están buscando un solar para un nuevo centro de salud. “Una broma de mal gusto si no estuviéramos hablando de un asunto tan serio, ya que ni siquiera dan fechas para este cambio de rumbo repentino. También sería bueno saber el destino del más de un millón de euros de la reforma del actual centro de salud, y que ahora no se va a hacer”, han sostenido los socialistas.

El Gobierno municipal “debería dejarse de tanta foto y tanto postureo, algo por lo que son conocidos y empezar a gestionar de una vez para solucionar los problemas de los albojenses”, han aconsejado porque Albox “no se merece estas faltas de respeto, que ocurren aquí, y no en otros pueblos donde las obras no han causado estos problemas”. “Seguiremos haciendo oposición, no nos van a amedrentar. Nos haremos cargo de las quejas y demandas de los albojenses, y el Partido Popular, en vez de despreciarlas, haría bien en atenderlas porque la gente no olvida y sabe muy bien quienes son los únicos responsables de este desastre”, han defendido.