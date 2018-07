PSOE pide otra convocatoria de vías rurales "abierta" para 14 pueblos que están fuera

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Juan Antonio Lorenzo, solicitó en la mañana de ayer al equipo de Gobierno del PP una nueva convocatoria de ayudas para la mejora de caminos rurales a la que puedan acogerse los 14 municipios que no concurrieron a la primera orden. El PSOE recuerda que ya advirtió en sesión plenaria de que más de una docena de pueblos habían quedado fuera de estas ayudas que estaban "precocinadas y preasignadas".

Actualmente, "existen 1,4 millones de euros que han sobrado y de los que se podrían beneficiar los 14 pueblos que no han concurrido a la convocatoria primera", ha precisado Lorenzo. Sin embargo, el portavoz socialista advierte de que el nuevo proceso se debe hacer "con transparencia" y en una convocatoria "pública y abierta" a todos los pueblos. "Pedimos a Amat que huya de negociaciones internas con alcaldes, porque desconocemos su calado, y lo decimos por casos que se están produciendo, como las negociaciones directas con el alcalde de El Ejido", un municipio que no ha solicitado los 675.000 euros que Diputación Provincial ponía a disposición del sector agrícola para la mejora de los caminos rurales en la localidad. El Ayuntamiento de El Ejido cuenta con un concejal en el equipo de Gobierno de Diputación, el vicepresidente segundo, Ángel Escobar. "No entenderíamos que se solucionara el tema de El ejido y que los otros 13 pueblos se quedaran fuera", ha insistido Juan Antonio Lorenzo.

El diputado provincial de Fomento, Óscar Liria, ha mostrado su asombro ante la actitud irresponsable que ha tomado el grupo socialista con el Plan de Caminos Rurales impulsado por la Institución Provincial.

Este proyecto, presentado el pasado mes de abril, destina a los 103 municipios 10,5 millones de euros con 100 % fondos propios: "De esta actuación el señor Lorenzo lo único que tendría que hacer es reconocer el gran trabajo que la Diputación realiza por todos los municipios de la provincia y exigirle a la Junta de Andalucía que haga lo mismo por las ocho provincias" ha explicado el diputado de Fomento.

En este sentido, Liria ha comparado los 10,5 millones de euros que asume con fondos propios la Institución Provincial con los 572.615 euros que aporta la Junta de Andalucía a su Plan de Caminos Rurales que llega apenas a 31 municipios y está cofinanciado por Fondos Europeos, Gobierno de la Nación y los propios ayuntamientos. !El Plan de la Diputación se destina a todos y cada uno de los pueblos de la provincia sin que éstos tengan que aportar nada gracias a la financiación al 100% que hace la Institución Provincial", concluye.