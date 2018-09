PSOE pide la dimisión de Amat por "su incapacidad para gestionar"

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Juan Antonio Lorenzo, ha exigido al presidente provincial, Gabriel Amat, que presente su dimisión al haber demostrado "su incapacidad para gestionar esta importante institución". El PSOE ha tomado esta decisión después de analizar las cifras que arrojan el trabajo del equipo de Gobierno del PP en la institución supramunicipal. Así, después de haber denunciado hace escasas semanas que la liquidación del Presupuesto de la Diputación correspondiente al pasado ejercicio era del 32% del capítulo de inversiones, Juan Antonio Lorenzo ha desvelado esta mañana en rueda de prensa que a 14 de septiembre de 2018 la ejecución del Presupuesto de este año es, tan sólo, de un 17% en el capítulo de inversiones (13 millones gastados de un presupuesto de 79 millones).

"Estas son las cifras de la gestión de Amat en la Diputación. El ritmo del presidente es del 32% y la provincia no puede soportar un ritmo tan lento, por lo que Amat ya no puede seguir al cargo de esta institución un minuto más", ha valorado el portavoz del PSOE. Es necesario, ha añadido, que "venga otra persona que sea capaz de gestionar con celeridad y que no entretenga una gestión que es inválida para los municipios", ha reprochado Lorenzo a Amat.

El portavoz socialista asegura que hay pueblos que "aún no han visto ni un solo ladrillo" de los Planes Provinciales en este gobierno provincial y, ha insistido, que se trata de un dinero que les corresponde. Como también pertenece al 50% de los municipios de Almería con menos de 1.000 habitantes contar con una subvención de 10.000 euros que se aprobó en sesión plenaria en diciembre de 2017 y que aún no ha sido entregado después de diez meses, a la espera de que "Amat encuentre un hueco para hacerse una foto". "Sin embargo, se les va a exigir a esos pueblos que lo gasten antes de que finalice al año y supone un grave problema para ellos", ha advertido Lorenzo.

"Entendemos que un presidente que está haciendo esta gestión no puede quedarse ni un minuto más en la Diputación Provincial, por lo que desde el Grupo Socialista exigimos formalmente la dimisión de Gabriel Amat", ha reiterado el portavoz del PSOE en la institución provincial. Lorenzo ha insistido en que la situación de la Diputación de Almería es un "problema de gestión", que nada tiene que ver con las y los trabajadores de la institución ni con las empresas que son contratadas para ejecutar los trabajos.