PSOE pide la dimisión del alcalde tras admitir que hubo ilegalidades

El PSOE de Carboneras ha pedido la dimisión inmediata del alcalde, Felipe Cayuela Hernández (GICAR), después de que éste haya admitido en una entrevista que, durante su etapa como concejal de Hacienda, se produjeron ilegalidades en el Ayuntamiento.

En la entrevista radiofónica, emitida el pasado lunes y que "tiene escandalizados a los vecinos", según ha trasladado el portavoz socialista, José Luis Amérigo, el actual alcalde de Carboneras dice textualmente: "Si alguien me propone seguir haciendo algo ilegal, no lo voy a hacer". Más adelante afirma que "eso es lo que ha pasado aquí, ni más ni menos". Y añade: "Yo no voy a usar a empresas para hacer contrataciones que considero que no son adecuadas ni legales".

Con estas declaraciones, el que fuera teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Personal con el gobierno de coalición de PP y GICAR, desde el año 2011 hasta su nombramiento como alcalde el pasado mes de mayo, "admite que se realizaron ilegalidades cuando él era concejal". Para el portavoz socialista, estas declaraciones en las que Cayuela "reconoce delitos" son "de una magnitud espectacular" y vienen a confirmar lo que el PSOE viene denunciando desde que empezaron a gobernar PP y GICAR.