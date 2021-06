El Pleno de Fines ratifica la baja de Liria como concejal del Ayuntamiento

Este miércoles a las 12 se ha llevado a cabo un pleno extraordinario en el municipio de Fines para dar cuenta de la renuncia de Óscar Liria a su acta de concejal, renuncia que fue firmada el pasado 15 de junio según ha sido expuesta en la sesión plenaria.

En el segundo punto en la orden del día, Juan Herrero portavoz del PSOE en la oposición, preguntó acerca de la situación actual del Ayuntamiento de Fines "ya que el pueblo necesita de unas explicaciones". "Se trata de eso, no de nada en particular con la sola intención de asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones y en favor de la convivencia", agregó Herrero quien no quiso profundizar consultado una vez terminado el Pleno, por La Comarca Noticias. "Confiamos en que el Ayuntamiento esté al margen de todo esto y queremos ser prudentes", agregó.

Los concejales del PSOE, quienes solicitaron el Pleno, preguntaron si había algún contrato o relación de las empresas con el Ayuntamiento finero y si algún concejal del equipo de gobierno, a excepción de Óscar Liria, ha sido investigado por la justicia.

La respuesta por parte del alcalde Rodrigo Sánchez fue la de negar la relación del Ayuntamiento de Fines con las empresas, "no ha habido ningún contrato con el Ayuntamiento, aquí no ha pasado nada. En Diputación se ha creado una comisión para que se investigue lo sucedido. En cuanto a los concejales aquí presentes, ninguno ha sido requerido por la justicia. De todas maneras, les mantendremos al tanto de lo que vaya sucediendo", aseguró el primer edil al portavoz de la oposición.

De igual modo, el secretario del Ayuntamiento certificó que se está tramitando el escrito de renuncia para dar paso al concejal que reemplace a Óscar Liria.