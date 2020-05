Rafael Montes: "“La gente, con lo del virus, tira ahora para los pueblos ”

Fiñana ha anulado la fiesta del Corpus Christi, del jueves 11 de junio, que su Corporación municipal, reunida en Pleno el pasado 13 de enero, había establecido como fiesta local, debido a la situación provocada por la crisis sanitaria. Los fiñaneros, con todo, no están tristes. Bien contrario, saltan de alegría y de salud porque desde que irrumpió la Covid-19, ninguno de sus 1.994 habitantes, de los que el 493 tienen más de 65 años, se ha contagiado.

– ¿Le supongo contento y orgulloso?

– Los vecinos han hecho un gran trabajo. Han sido muy serios y han respetado todas las normas que las autoridades sanitarias dictaron desde que se declaró el Estado de Alarma.

–Responsabilidad y miedo.

– Las dos cosas. El miedo hace que uno tenga más responsabilidad y viceversa. Hay que recordar que casi 500 de nuestros vecinos es mayor de 65 años.

–¿Y compromiso vecinal?

– Desde el mismo día que se declaró el Estado de Alarma, se organizaron grupos de voluntarios, que tenemos en el pueblo para otras actividades. Entre los dos Policías municipales, voluntarios, este alcalde y un concejal, nos hemos organizado para hacer las compras y llevar medicamentos a los vecinos más mayores. Y con las tiendas, hemos hecho una cosa que ha funcionado muy bien y ha sido que los vecinos han hecho la lista de la compra telefónicamente. Y sólo hemos tenido que ir a recoger estos pedidos a las tres tiendas pequeñas o al supermercado de referencia de la comarca que tenemos en el pueblo.

– ¿Qué medidas han’ arbitrado desde el ayuntamiento?

– Las primeras mascarillas de seguridad que nos llegaron las repartimos entre las tiendas, junto con batas y pantallas protectoras. El Ayuntamiento se hizo con un lote de 2500 unidades, más 400 de Diputación y 200 de la Subdelegación de Gobierno y se han repartido en la calle entre todas las personas que no las llevaban o a quienes nos han llamado. Mascarillas ha habido siempre, pero no hemos hecho un reparto domiciliario , sino según las necesidades de los vecinos.

–¿Llegaron a cerrar el pueblo?

– Llegamos a cortar todas las vías de acceso al pueblo. La gente que tiene animales podía ir a su cortijo, pero de una forma controlada, y en lugar del camino habitual tenía que pasar por un sitio que había un agente de la Policía Municipal o de la Guardia Civil. Los pícaros, que querían venir los fines de semana, entraban al pueblo, pero por donde tenían que entrar.

–¿Cómo se ha comunicado con sus vecinos?

– Este alcalde, desde que empezó la pandemia, ha grabado un vídeo al día para avisar sobre una serie de instrucciones y animar a los vecinos. He grabado 66 con personalidades del pueblo, desde el colectivo de mayores, directora de Participación Activa hasta el director del Colegio o de la Banda de Música. En lugar de hacerlo por escrito, lo hemos hecho con vídeos en directo.

–¿Han recibido ayudas?

– Son todo buenas intenciones, pero de momento no hemos recibido recursos. La Junta ha comprometido ayudas , que en nuestro caso es de 22.000 euros, y Diputación ha activado el Plan Almería. Las compras realizadas, a precios que no eran lógicos, las hemos adelantado con nuestros fondos.

–¿Qué proyectos se han visto afectados por esta crisis?

– Teníamos previsto inaugurar el Museo de la Recreación Histórica de los Reyes Católicos, pero ya seguimos montándolo, porque no es sencillo.

–¿Ha tenido momentos para emocionarse?

– He recibido felicitaciones desde Alemania o Inglaterra, de gente que ha visto los vídeos y le han gustado. Me emocioné cuando recibí unos audios del Centro de Día y de los mayores de Participación Activa por la ayuda que les estaba dando. Hasta que no pasaron los 15 primeros días, hubo muchos nervios y algún que otro llanto.

–¿Cómo ve el futuro?

– O aprendemos a convivir con el virus o acaba con nosotros.

–La calidad de vida de los pueblos, ¿se ha puesto en valor?

– El virus ha actuado en ciudades que han crecido a lo alto y en menor medida en las que han crecido a lo ancho. La gente ahora tira para el pueblo. Será bueno para la economía. Pero no sé si lo será para la salud. Habrá que esperar.