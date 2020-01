La ciudad de Adra despliega en Fitur su gastronomía KMCERO

La ciudad de Adra está presente en el 40º aniversario de la Feria Internacional de Turismo Fitur, desde donde en la mañana de este jueves ha tenido la oportunidad de presentar su proyecto Adra KMCERO. Un proyecto con el que el municipio va a potenciar y poner en valor uno de sus puntos fuertes, como es la gastronomía, convirtiéndolo en un elemento diferenciador como destino de calidad. Adra KMCERO seguirá en el stand de la Diputación de Almería durante todo el desarrollo de esta importante feria de turismo y será conocido por miles de personas que se acerquen hasta el recinto Ifema de Madrid.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha afirmado que “este ambicioso plan movilizará 150.000 euros para promocionar la gastronomía y reforzar el sector hostelero”. Un proyecto que como ha explicado el primer edil “se desarrollará bajo el lema ‘El sabor de la Luz’, la luz del sol que baña la ciudad de Adra y que es la base para obtener esos productos kilómetro cero que tienen como origen el mar y la tierra y como destino los paladares más exigentes, pasando por un proceso de cocina que aúna experiencia e innovación, que mezcla tradición y modernidad”.

“Estoy totalmente convencido de que todos los que nos acompañáis hoy aquí habéis pronunciado o escuchado la afirmación: “Qué bien se come en Adra”. Pues ese sentimiento es precisamente lo que queremos ensalzar de la mano de nuestros hosteleros y restauradores”, con estas palabras el alcalde daba paso al embajador del proyecto Tony García. El conocido chef ha asegurado sentirse “muy contento de que me hayan hecho partícipe de este proyecto, porque me voy a acercar a Adra, voy conocer a su gente y sus productos, por lo tanto para mí es un placer formar parte de Adra KMCERO”.

La presentación, en la que también fueron partícipes los concejales de Turismo y Presidencia del Ayuntamiento de Adra, Elisa Fernández y José Crespo, ha contado con la intervención de la vicepresidenta 2ª de la Diputación Provincial de Almería, Ángeles Martínez. La también Delegada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, ha destacado que “Adra es un municipio muy rico, con un gran potencial pesquero y cultural, y un referente para hacer turismo activo con senderos maravillosos”.

“Hacer una apuesta por la gastronomía, que es uno de los grandes pilares que sustentan el turismo en nuestra provincia es un gran acierto”, ha afirmado. Martínez, además, ha recalcado que “desde la Diputación Provincial de Almería, venimos trabajando con los productos de nuestra tierra y lo hacemos a través de nuestra marca estrella ‘Sabores de Almería’, y varios de los productos que la conforman proceden de Adra”.

Cabe recordar que el proyecto Adra KMCERO se encuentra incluido en las líneas de actuación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) ‘Adra Ciudad 2020’, cofinanciada en un 80 por ciento por el Fondeo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDER) y en un 20 por ciento por el Ayuntamiento de Adra.

Adra, “un vergel de oportunidades turísticas”

El alcalde de Adra ha destacado durante su intervención que “Adra es un paraíso por descubrir, una ciudad para disfrutar de las experiencias y de su gente. Una tierra con identidad propia que posee atractivos que enamoran a todos aquellos viajeros que no se conforman sólo con hacer turismo”. Los centros de referencia patrimonial han registrado 11.000 visitas en el año 2019 y, en este sentido, el primer edil ha explicado que “gracias la llegada del turismo de proximidad y a nuestras visitas guiadas, abderitanos y visitantes han podido conocer la huella imborrable que han dejado en nuestra tierra fenicios, romanos o musulmanes”. “Una huella que se hace visible a través de los vestigios que hemos recuperado y puesto en valor, y que se pueden encontrar a lo largo y ancho de la ciudad”, ha añadido.

Como bien ha explicado Cortés, “Adra no es solo el municipio más antiguo de la provincia de Almería, lo es también de la Península Ibérica y tenemos el privilegio de poder presumir de un legado histórico y cultural apasionante”. El alcalde ha querido hacer referencia a lugares tan destacados del municipio como “nuestra Torre de los Perdigones, los restos del recinto amurallado el Museo de Adra con su exposición permanente dedicada al yacimiento del Cerro Montecristo, las piletas de salazón romanas o los refugios antiaéreos de la Guerra Civil”, sin olvidarse de su “entorno natural envidiable y poco conocido” que tienen como máximo exponente la Reserva Natural de las Albuferas o las Estrechuras de Guainos.

El alcalde ha terminado destacando que Adra es “un vergel de oportunidades turísticas” y ha asegurado que “desde el Ayuntamiento estamos trabajando con ahínco para abrirnos definitivamente a este sector de forma sostenible y buscando, por encima de todo, la calidad”.