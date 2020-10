Los centros educativos de Adra se refuerzan con 14 profesionales docentes

Los centros educativos de Infantil y Primaria del municipio de Adra se han reforzado desde el inicio del curso escolar con 14 profesionales docentes para mejorar la cobertura, especialmente en aquellos centros que cuentan con un mayor número de alumnos y tienen una ratio más elevada. De este modo, a través de la Consejería de Educación, se han incrementado los recursos humanos para hacer frente a la crisis sanitaria.

El concejal de Educación, Pedro Peña, ha destacado este aumento para aumentar la calidad educativa, al mismo tiempo que ha acusado a Teresa Piqueras de “mentir descaradamente a los abderitanos y abderitanas con datos falsos acerca de los docentes que han llegado a nuestro municipio” y se ha preguntado la difusión de informaciones “inciertas” por parte del PSOE de Adra es fruto de “estar desinformados o de su mala intención para crear confusión e incertidumbre entre las familias“.

En este sentido, ha remarcado que “el profesorado se ha reforzado con 14 profesionales y no con siete”, como aseguraban los socialistas, “un dato fehaciente que pueden avalar todos los centros educativos”. En concreto, desde septiembre se han incorporado un total de cuatro docentes al colegio Mare Nostrum, tres en San Fernando, uno en San Nicolás, dos en el Abdera, uno en La Curva y tres en Pedro Mena. No obstante, los centros Alboraida y Fuente Santilla no han recibido refuerzos de personal “porque la ratio de alumnos por aula es inferior a 20”, según ha explicado el edil.

Por otra parte, Pedro Peña ha criticado que Teresa Piqueras “utilice la asistencia educativa de los niños y niñas del municipio para crear confrontación política”, una actitud “despreciable que está muy alejada de aportar nada positivo a la gestión municipal” y “no responde al interés general”.

Por último, el edil ha subrayado que “desde el equipo de Gobierno vamos a seguir en contacto directo con los centros, tendiéndole nuestra mano, para solicitar los recursos necesarios a cualquier administración, donde sea necesario, como hemos venido haciendo en este inicio de curso tan complicado” con el objetivo de que los niños y niñas de la ciudad cuenten con una educación de mayor calidad.