Una administración de lotería de Adra da un millón de euros en El Joker de la Primitiva

Juan Antonio Molina lleva dados tres premios en los cinco meses que lleva al frente de la administración de loterías número 2 de Adra, 'El pez dorado'. El último, este jueves, en el sorteo de El Joker de la Primitiva, con el que un único acertante de primera categoría, con su boleto sellado en esta administración, cobrará un millón de euros.

Molina se hizo con la propiedad de la administración número 2 de loterías de la localidad abderitana el pasado 15 de noviembre y desde entonces no para de dar premios. En febrero ya dio un segundo premio de la Lotería Nacional y en marzo otro premio de la Primitiva, "aunque no con este importe".

No ha sido hasta este mismo viernes a primera hora cuando Juan Antonio ha sido conocedor de que en su administración se había sellado el boleto ganador. "Algún amigo me escribió ya anoche, pero yo ya estaba desconectado, y esta mañana he recibido esta noticia que es muy buena y muy grata, sobre todo porque hace súper felices a paisanos de Adra, a gente local, gente de bien, y eso es lo bueno y lo importante". Un premio que va para una familia cliente habitual de la administración.

El premio Joker de Primera Categoría ha correspondido a las cifras 6195263. No hubo acertantes en el sorteo de la Primitiva de categoría especial -seis aciertos más el reintegro- ni de primera categoría -seis aciertos-, con la combinación ganadora del 44, 26, 48, 20, 10 y 39, con el 2 como número complementario y el 4 como reintegro. La recaudación del sorteo ascendió a 12.566.363 euros.