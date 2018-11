Una modificación de créditos provoca "tensiones" entre el PP y el PSOE

Piqueras: "El PSOE no va ser cómplice del caos del gobierno"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra en relación a la votación en contra de una modificación de créditos por valor de 596.500 euros presentada por el equipo de Gobierno del PP ha declarado que, según la portavoz socialista, "no contaba con el informe de intervención, ni con el informe aclaratorio de dónde va a ir destinado concretamente ese dinero, hasta el inicio del pleno para su debate", por lo que, según Piqueras, "el PSOE no va a estar dispuesto a ser cómplice del caos y pésima gestión del PP en el Ayuntamiento aprobando esta modificación de créditos". "El equipo de Gobierno del PP está despilfarrando el dinero de todos los abderitanos por la falta de planificación y control en los servicios municipales. No vamos a ser cómplices de una gestión que día sí y día también está haciendo que nos cueste el triple sacar adelante los servicios, ya que actúan de manera chapucera sin planificar nada de lo que se hace", aseguró Teresa Piqueras, y añadía que "los vecinos y vecinas estamos hartos de no ver concordancia entre los servicios prestados y el coste que nos muestran de los mismos".