Adra prepara un dispositivo especial de seguridad y limpieza para la noche de San Juan

El Ayuntamiento de Adra ha organizado un Plan especial de Seguridad, Emergencias y Limpieza para el próximo 23 de junio, víspera de la festividad de San Juan, para garantizar la seguridad y tranquilidad de abderitanos, abderitanas y visitantes en la noche más larga del año. Las concejalas de Playas y Seguridad, Elisa Fernández y Patricia Berenguel, se han reunido con Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y personal del Área de Servicios, para trazar el dispositivo especial de seguridad, emergencias y limpieza y perfilar los detalles del operativo que se pondrá en marcha a primera hora del jueves.

Como cada año, la hoguera oficial se instalará en la Playa de San Nicolás, donde el Ayuntamiento ha preparado un espectáculo para que los abderitanos y abderitanas disfruten de esta mágica velada en las costas de la localidad. Se trata del concierto de Los Vinilos, un directo con los grandes éxitos de los años 80 del pop español y que tendrá lugar a las 22:00 horas. Cuando el reloj marque la medianoche, se prenderá fuego a la hoguera municipal y los asistentes podrán disfrutar de un sorprendente castillo de fuegos artificiales que dibujarán de colores el cielo de la ciudad milenaria. Tras este espectáculo pirotécnico, continuará la música de la mano de uno de los grupos más seguidos del panorama musical de la provincia de Almería.

El Ayuntamiento de Adra ha decidido regular, como cada año, los distintos usos de las playas del municipio durante la víspera de San Juan. Las hogueras estarán permitidas en casi todas ellas. Las playas El Carboncillo, Sirena Loca y La Caracola, que tradicionalmente tienen mayor afluencia en esta fiesta, estarán habilitadas para la instalación de hogueras, barbacoas y toldos. En la Playa del Censo estarán permitidas las barbacoas (sin fuego en la arena), pero no las hogueras. Y, en la Playa de San Nicolás no estará permitida la realización de otras hogueras que no sea la municipal, tampoco la instalación de barbacoas ni toldos.

Para velar por la seguridad de abderitanos, abderitanas y visitantes durante la noche de San Juan, agentes de la Policía Local se encargarán de la regulación del tráfico en los entornos de las playas, para evitar cualquier tipo de colapso o incidente. Además, regularán los aparcamientos próximos a la costa, para facilitar el tráfico en una noche en la que se prevé mucho movimiento, además de evitar embotellamiento ante intervenciones de urgencia por parte de los vehículos de emergencias. El servicio estará reforzado con patrullas que garantizarán el cumplimiento de la normativa en relación a la realización de hogueras y barbacoas, así como el acceso a las playas para controlar la posible afluencia masiva.

Protección Civil, por su parte, contará con cinco módulos con su equipamiento de rescate y sanitario, medios de vehículos 2 ATV, camión contra-incendios, vehículo de rescate, así como PMA con servicio de enfermería. Los socorristas comenzarán su servicio de vigilancia y control de las playas a las 12:00 horas de la mañana y durante la noche del 23 ampliarán su horario hasta, al menos, las 2:00 horas de la madrugada.