El PP de Viator pide que se incluya una partida de 400.000 euros en el presupuesto de 2021 para ayudar a los comercios afectados por la COVID-19

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Viator, María del Mar López, ha presentado una moción para que se debata en el próximo pleno en la que solicita al equipo de gobierno que se cree una consignación presupuestaria de 400.000 euros en el presupuesto de 2021, que aún no se ha aprobado, para ayudar de forma directa o indirecta a los comercios de la localidad afectados por la crisis del coronavirus.

López Asensio señala que desde el comienzo de la pandemia, como así lo establecían los decretos y reales decretos, no se han realizado en Viator actividades como fiestas populares, o eventos deportivos y culturales, provocando que partidas destinadas a tal fin no se hayan utilizado. Y en 2021 –continúa explicando la portavoz popular- la situación que nos encontramos no se aleja mucho de lo vivido el año pasado, ya que estamos en marzo y no hay visos de que cambie a corto plazo.

Por ello, desde el PP de Viator consideran que todo ese remanente, que calculan que sería de unos 400.000 euros, se podría incluir en una partida en los presupuestos municipales de este año destinada a paliar los graves efectos que el coronavirus ha provocado en el sector del comercio local.

López Asensio recuerda como en el mes de marzo de 2020 el Gobierno de España decretó el estado de alarma en nuestro país y hasta el mes de mayo los negocios permanecieron cerrados, sin recibir ni un euro de ingreso. Esta circunstancia ha provocado que desde ese momento arrastren una situación “muy complicada” porque aunque a partir de esa fecha han podido trabajar, excepto entre el 3 de febrero y el 18 de febrero de este año que tuvieron que volver a cerrar porque el municipio sobrepasaba los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, las limitaciones en todo este tiempo han sido muchas, por lo que han sufrido importantes pérdidas.

“Ha pasado ya un año desde el inicio de la crisis sanitaria y los comerciantes de Viator no han recibido ni un euro por parte del equipo de gobierno municipal”, lamenta.

Otras de las propuestas que el PP de Viator incluye en su moción son: adoptar medidas para ayudar a los negocios de carácter no esencial afectados por las medidas adoptadas para hacer frente a la Covid-19, así como a los esenciales que han sido afectados por el cierre causado por el COVID; ayudar a los titulares de los negocios de Viator con líneas de subvenciones; lanzar campañas de dinamización y promoción del comercio; y crear una comisión de seguimiento en donde estén representados los partidos políticos que forman parte del pleno.

Por último, María del Mar López propone estas medidas al equipo de gobierno viatoreño para que el comercio consiga salir de esta situación de crisis y le recuerda que hay otros municipios muy cercanos como es el caso de Huércal de Almería, Almería capital o Roquetas de Mar en los que sus Ayuntamientos se han volcado con los comerciantes y con el sector hostelero concediendo ayudas directas para intentar paliar los efectos de la COVID-19.