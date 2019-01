"La 'burrocracia' quiere acabar con nuestras tradiciones"

-¿cómo son las fiestas de San Sebastián de Fiñana?

-Son muy ruidosas porque están asociadas a los cohetes y tracas pirotécnicos, y tienen un olor muy especial a pólvora.

"En Fiñana se tiran cohetes desde los Reyes Católicos y nunca ha habido ningún percance"En 2018, pagamos 14.000 euros en seguridad y 1000 euros de multa. Cada año es una vuelta de tuerca"

-¿Qué destaca de las mismas?

-Son unas fiestas muy esperadas por los vecinos. San Sebastián se celebra el 20 de enero y con independencia de que día de la semana cae y los fiñaneros disfrutan más que en las fiestas de verano. Esto es un hervidero de gente. Hay un sentimiento muy especial y emotivo de verlo y vivirlo.

-¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas de su pueblo?

-Lo que más me gusta es la hospitalidad de la gente. El finañero atiende al que viene como un vecino más. La salida del Santo es pare verlo. Se te pone el vello de punta. Y el cierre, por el fervor de la gente, también me gusta mucho. Durante el recorrido del Santo también hay actos emotivos como el de la Hermandad.

-¿Qué es lo que quitaría de las fiestas?

-Sin duda, la burocracia. La "burrocracia", que digo yo, Hay funcionarios y políticos que no sé si tratan de acabar con las tradiciones de los pueblos, aplicando una serie de restricciones absurdas. Las leyes están para cumplirlas, pero también se pueden cambiar. He mandado la documentación en cinco ocasiones. Nosotros no tenemos una plaza de 10.000 metros cuadrados como en ciudades grandes. Tenemos lo que tenemos. En Fiñana, se llevan tirando cohetes desde los Reyes Católicos y nunca ha habido ningún percance. Además, el que viene ya sabe a lo que se expone. Las tradiciones hay que respetarlas y al que no le guste que no venga.

-¿Se le nota muy encendido?

-Si este tema de los permisos me tiene muy rayado y me está dando muchos quebraderos de cabeza. Llevo dos semanas peleando con los permisos. El año pasado , el Ayuntamiento tuvo que pagar 14.000 euros en materia de seguridad y cada año, da la impresión que hay una vuelta de tuerca. No sé si quieren que lancemos los cohete fuera del pueblo o que esto sean bengalas de cumpleaños en lugar de un lanzamiento de cohetes. Y los vecinos tienen que saber que el Ayuntamiento de Fiñana ha pagado 1.000 euros de multa por incumplir las normas. Yo quiero cumplir las normas, porque están para ser cumplidas, pero hay algunas que sencillamente son absurdas.

-Este año el programa del sábado 19 va a ser especial.

- El castillo de fuegos artificiales pasa a convertirse en todo un espectáculo pirotécnico y musical, que también contará con la intervención de los espectaculares Trabucaires de Terrassa (ciudad hermanada con Fiñana), junto con los "Diables de Sant Pere Nord (Batucada). Conjugamos la tradición religiosa con una serie de hechos diferenciales fiñaneros, como las Coplas de la Aurora o la única posibilidad de ver en Almería a los trabucaires, una preciosa tradición de nuestros hermanos de Terrassa y que cada año que pueden comparten con nosotros ataviados de sus barretinas y armados de trabucos que hacen las delicias de vecinos y visitantes en las salvas al sacar la imagen del templo.

-¿Los trabucaires de Terrasa van armados?

- Sí llevan armas de avancarga ( arma de fuego en la cual tanto el proyectil como el propelente son cargados por la boca del cañón) y parece que van a cometer un delito. También la batucada tiran pequeños cohetillos.

-¿Y el frío?

-Hay casas donde tienen encendido el brasero hasta que acaban las fiestas, el domingo. La gente se lo pasa bien con su vinito del país y su mosto. En Fiñana no tenemos ni conjuntos no orquestas, sólo la Banda de Música en sus actos. Y la gente está en la calle. Las fiestas son más entrañables que las de verano por esa llamada del frío.

-¿Las degustaciones ayudan?

- Si desde el Ayuntamiento ofrecemos degustaciones de productos locales, donde no pueden faltar las zaramandoñas (calabaza pasada, pimientos secos, tomate pasado, aceitunas, cebolla, bacalao y aceite de oliva).

-¿Cómo participa el alcalde?

-Asisto a todos los actos. Soy el presidente de Jaram XXI. El otro día invité a los miembros del equipo de gobierno a unas palomitas de maíz (rosas) como las de toda la vida de Dios.

-¿Habrá presencia de fiñaneros de Terrasa este año?

-Sí. Este sábado recibiremos a un autobús de finañeros, entre 50 y 55, que viven en la localidad de Terrasa , con la que estamos hermanados, y llegan a acompañarnos en las fiestas.