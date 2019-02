El ayuntamiento exigirá una solución para estabilizar el frente costero y proteger Balerma

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el presidente de la Junta Local, Antonio Gómez, recorrieron este sábado la playa de Balerma para supervisar el estado en el que se encuentra tras el fuerte temporal de estos días.

Góngora mostró su “gran preocupación ante el empeoramiento en todo el litoral balermero y tras comprobar como se aceleraba el problema de erosión, llegando el agua a la carretera y provocando daños en el paseo marítimo”.

De ahí que recordara “la necesidad de una solución de emergencia que sea sostenible, estructural y definitiva que podría pasar por la construcción de espigones cortos desde Balanegra hasta la Piedra del Moro, siguiendo el modelo de Balanegra”.

El gobierno local aseguraba que “Balerma ya no puede depender de aportaciones de arena porque ya no garantizan la estabilidad de la playa ni la seguridad de las fincas y explotaciones agrícolas en Las Cuevecillas, ni que el agua no siga avanzando hacia el pueblo”.

Ante esta preocupación, el alcalde convocará un Pleno Extraordinario y Urgente para este martes con el único punto en el orden del día de exigir una solución sostenible que estabilice todo el frente costero y proteja la playa y el núcleo de Balerma.