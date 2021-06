El Club Náutico de Balerma también formula alegaciones a la Estrategia para la Protección de la Costa

El Club Náutico de Balerma ha informado de la presentación de una batería de alegaciones y propuestas al itinerario principal que contiene la Estrategia para la Protección de la Costa de Almería, que se encuentra en fase de elaboración por parte del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, y que afecta de lleno al núcleo costero ejidense.

La línea en la que se fundamenta el documento, conformado por veinte páginas, ha sido elaborado por la mesa de trabajo para la defensa y estabilización de las playas de Balerma, constituido por la propia asociación balermera, y que acoge a distintas personas del ámbito empresarial, social y cultural de la localidad. Como informan desde el Club Náutico, el trabajo está focalizado en discutir algunas proyecciones que se encuentran en el borrador de actuaciones, para lo que divide en cuatro etapas la implementación de las medidas previstas, situando en tres niveles cada una de ellas, en cuanto a su prioridad de ejecución siendo estas denominadas como 'necesarias', 'recomendadas' o 'no seleccionadas'.

Francisco Díaz: "Los balermeros hemos visto en el último siglo perder dos filas de viviendas y Costas tiene que defender el dominio público con obras, no quitándonos propiedades"

Así han advertido desde la Entidad asociativa la pretensión de Incorporar como medida necesaria la revisión del deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de Las Cuevecillas a la Rambla del Loco, algo que ya han manifestado como "acto inaceptable y arbitrario".

Francisco Díaz, Presidente de la Asociación plantea que “hemos pedido que esa opción se descarte totalmente y el deslinde se mantenga en las condiciones actuales, los balermeros hemos visto en el último siglo perder dos filas de viviendas y Costas tiene que defender el dominio público con obras, no quitándonos propiedades”, refiriéndose así a las situaciones vividas en la localidad de Balerma tras la construcción del puerto de Adra, o el pantano de Benínar, así como hacía alusión a la reciente construcción de un campo de espigones en el municipio de Balanegra. Al hilo, añade Díaz, “nuestra playa tiene la misma orientación y la misma dinámica que la de nuestro pueblo vecino, y se ha demostrado que allí la playa se ha estabilizado e incluso ha crecido, por lo tanto pedimos en estas alegaciones que se siga con la instalación de esas estructuras para defender la costa de Balerma, ya sean espigones o barreras paralelas, pero Costas tiene que actuar con obras y dejar de dar vueltas”.

"Costas tiene que actuar con obras y dejar de dar vueltas"

Asimismo desde el Club Náutico han detallado el contenido de este documento que, dicen, servirá como hoja de ruta en sus reivindicaciones ante los Organismos públicos y los representantes políticos, para conseguir que cuanto antes se inicien obras para contener la regresión que está padeciendo el litoral de su pueblo, entre lo que han alegado que la instalación de estructuras sea calificado como medida necesaria, ante el retroceso tan virulento que está sufriendo la línea de costa, especialmente en la zona poniente de Balerma, así como que se acompañe esa actuación de una aportación inicial de arena externa para evitar afecciones a playas adyacentes

El Club Náutico de Balerma plantea también la necesidad de planificar una intervención de forma unificada para el tramo de la Cuevecillas a la Rambla del Loco, y desde la desembocadura de la rambla hasta el espigón de la piedra del moro, algo que José Antonio Peña, Portavoz de la mesa de trabajo constituida, calificaba como una cuestión de "coherencia y sentido común", dado que la playa balermera no acepta más parches: "Desde el Ministerio tienen que ser consecuentes con sus actuaciones pasadas y es el momento de devolver a Balerma lo que no se ha defendido antes”, para lo que también van a exigir a todos los representantes de El Ejido y de la provincia, a todos los niveles, "que se mojen en esta exigencia", según anuncia Peña, para finalizar reconociendo que “sin la unión de todos en este asunto no iremos a ningún lado, y es mucho lo que nos jugamos, ver en rojo la medida de iniciar un nuevo deslinde tiene que hacernos pensar que puede ser un desastre en todos los aspectos para nuestro pueblo.”.