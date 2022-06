Todo preparado en El Ejido para vivir las fiestas en honor a San Isidro

Programación de mañana miércoles, 29 de junio

18 a 21h.- Apertura del recinto ferial. Día del niño – Feria inclusiva

19h.- Batalla de las flores. Recorrido distintas calles de El Ejido y finalizando en el Parque Municipal. RECORRIDO: Nave Ejidomar – Avd. Nicolás Salmerón (desde C/ Artemisa) – Pl. Teniente Arturo Muñoz – P. Las Lomas – C/ García Espín – Bulevar – C/ Madrid – Pl. Teniente Arturo Muñoz – Avda. Nicolás Salmerón – C/ Arquitecto Pérez de Arenaza.

21h.- Encendido Alumbrado Extraordinario de la Feria Pregón Municipal. Parque Municipal

21:15h.- Elección Reina, Miss y Damas de El Ejido. Parque Municipal.

21:30h.- Concierto de Los Vinilos y de la Banda Sinfónica de El Ejido “Tributo al rock”