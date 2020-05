"Va a ser un verano diferente porque se cancela el programa cultural en la calle"

La alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, afronta su segunda legislatura como regidora y destaca la generosidad de sus vecinos durante esta pandemia. Su pueblo, eminentemente agrícola, no se ha resentido tanto como otros.

–¿Cómo se vive el confinamiento en un pueblo pequeño y costero como es Balanegra?

–Con resignación y con la esperanza de que esto dure poco tiempo. Nosotros al ser un municipio cuya economía está basada en la agricultura pues realmente el movimiento sigue existiendo. Tenemos una cooperativa agrícola muy importante y eso ayuda a que gran parte de los vecinos no hayan parado de trabajar. Pero cuando llega la tarde se nota. Somos un pueblo muy activo con muchas actividades en la calle y ahora por las tardes no veas a nadie por el confinamiento.

–¿Cómo lo están llevando sus vecinos?

–Muy bien. Están siendo cumplidores y responsables con las instrucciones que nos mandan desde Salud.

–Y usted como regidora, ¿cómo es su día a día?

–Al ser un pueblo pequeño estoy conectada con todos mis vecinos. Mi número de teléfono lo tiene cualquier paisano y quién no lo tiene es raro. Intentamos estar conectados para atender las necesidades de nuestros vecinos y de nuestro personal tanto lo que están desde casa con teletrabajo como los que están en el ayuntamiento a puerta cerrada..

-¿Cómo se presenta el verano tras el plan de desescalada presentado por el gobierno de Pedro Sánchez?

–Va a ser un verano diferente porque estamos acostumbrados a disfrutar durante los meses estivales de una programación cultural muy dinámica y que ahora está suspendida. Hace unos días tuvimos una reunión y por responsabilidad y sentido común lo importante es la vida y aprobamos suspender las actividades que aglutinan a mucha gente.

–Se cumple este año un lustro de la segregación de Berja. ¿Habría sido más difícil gestionar esta crisis habiendo sido aún una Entidad Local Autónoma?

-Por supuesto. La lejanía de Balanegra con Berja es un factor importantísimo. Y no solo físico sino también en costumbres, en formas de ser, en dinámicas de pueblo. Como ayuntamiento estar ahora a como estábamos hace cinco años pues habría sido totalmente diferente. Los servicios que prestamos ahora a los vecinos no son los que se prestaban hace más de cinco años. Ahora estamos al pie del cañón porque tenemos recursos económicos para hacerlo. No dependemos de nadie y tenemos nuestro presupuesto y sabemos lo que Balanegra necesita porque somos de aquí y hemos crecido aquí. Conocemos las inquietudes y necesidades de nuestros vecinos y por eso es mucho más sencillo y fácil gestionar desde Balanegra.

–¿Se va a ver resentido este verano Balanegra turísticamente?

-Balanegra en verano llega a duplicar su población pero es sobre todo de familias que tienen una segunda residencia aquí. Por eso, realmente esperamos la misma afluencia que estos años atrás. Y más en esta situación que todas esas familias van a estar deseando salir de sus casas y escaparse a un sitio costero aunque sea para asomar la cabeza por la ventana y ver el mar. Estamos preparados y pensando en eso, seguimos preparando los servicios de playa. Todo eso se verá condicionado por las instrucciones que nos envíen desde Salud. Es una situación muy complicada porque no podemos poner vallas en la playa, tampoco puertas al mar. Tenemos grandes ejemplos a seguir como Roquetas de Mar, El Ejido y Adra que también cuentan con muchos kilómetros de costa e iremos todos a una en esa gestión. Intentaremos salvar la situación lo mejor posible para que se puede disfrutar la playa.

–Balanegra, de momento, es uno de los 58 municipios de la provincia en los que no se ha detectado ningún caso de infectado por coronavirus. ¿Qué valoración hace?

–Estamos satisfechos. Nuestros vecinos nos pedían desde hace semanas saber esta información y nosotros no la teníamos. Yo siempre le he traslado al vecino que teníamos que tener el mismo cuidado habiendo o sin haber un infectado. De no haber casos a que haya uno o diez no hay diferencia realmente y los vecinos lo han entendido y esperemos que siga así. Y si hubiese alguno, que no vaya a más.

–¿Tiene algún plan fijado para ayudar al sector comercial y hostelero?

–Sí. Estamos trabajando ya codo con codo con Diputación para reactivar nuestro municipio y nos vamos a ver beneficiados de él. En esa línea, queremos crear un fondo de ayudas para el comercio para facilitarles la ocupación de espacios públicos de bares y chiringuitos. Las concesiones municipales que tenemos vamos a suspenderles el pago mientras han estado cerrados. Que puedan también hacer frente a las tasas de basura y agua. Diputación también ha ampliado los fondos para ayudas sociales y nosotros nos vamos a beneficiar. Tenemos la suerte de que no teníamos muchas familias con esa necesidad y ahora sí hemos visto un pequeño repunte pero no mucho. Esto nos da que pensar que la mayoría de vecinos de Balanegra se dedican a la agricultura y han seguido trabajando o están trabajando en la cooperativa. Hay menos familias afectadas pero estamos preparados y ya se están concediendo.

–Esta crisis ha generado una ola de solidaridad entre todos. ¿Cómo está siendo en Balanegra?

-Si, es algo que quiero resaltar. El pueblo de Balanegra ha demostrado ser muy generoso. Muchos vecinos se han organizado para elaborar mascarillas. Tenemos un grupo de agricultores que todas las semanas salen a desinfectar las calles. Existe un gran compromiso por parte de todos de trabajar juntos para vencer a este virus y para mí es un orgullo.