El Ayuntamiento desmiente con documentos la última denuncia presentada por el exalcalde

La ‘guerra’ del Partido Popular de Huércal de Almería al actual Ayuntamiento del municipio no cesa y este miércoles el exalcalde Ismael Torres volvió a la carga con un comunicado desde las filas populares que posteriormente fue desmentido y documentado por el equipo de Gobierno acerca de una denuncia sobre la vulneración del Reglamento General de Protección de Datos.

Según un comunicado del grupo popular, “en reclamación firmada (y ya admitida a trámite) por su presidente y exregidor del municipio, Ismael Torres Miras, es sistemática y muy grave la vulneración de dicho reglamento -en referencia a la Ley General de Protección de Datos- por parte del actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento huercalense, conformado por las formaciones políticas PSOE, GRINP y VHA”.

El PP huercalense denuncia que “el Ayuntamiento actualmente no dispone de un delegado de protección de datos, lo que supone que no hay nadie velando por la privacidad en el tratamiento de los datos de los vecinos del municipio”. Además, añade en su demanda que “los concejales del equipo de gobierno disponen de libre acceso a datos del padrón completo y a toda la información personal y privada de los ciudadanos empadronados en Huércal de Almería”.

“No contentos con eso”, prosigue el comunicado, “en la concejalía de Bienestar Social ‘trabajan’ dos personas absolutamente ajenas al Ayuntamiento y sin ningún tipo de vínculo laboral ni de cualquier otra naturaleza con el consistorio”, personas que, aseguran, están “ubicadas físicamente en el despacho de la concejalía” y “tienen acceso total al as bases de datos de todos los usuarios de Servicios Sociales”, así como que “atienden desde este despacho del edificio del Ayuntamiento y con la única credencial de ser militantes del partido VHA a los ciudadanos, llaman por teléfono en incluso se encargan de informar a los usuarios de estos servicios sobre el estado de las subvenciones y los planes de mejora en viviendas y similares, recabando ellos los datos, rellenando formularios y tramitando toda esa información”.

Una denuncia “admitida a trámite” según los populares que el equipo de Gobierno ha desmentido aportando a Diario de Almería documentación, con fecha 25 de enero, de la propia Agencia Española de Protección de Datos, en la que esta denuncia consta como “no admitida a trámite”.

El actual equipo de Gobierno presentó como alegación que con fecha 3 de octubre, todavía con Ismael Torres en la alcaldía, se abrió el expediente para la contratación del servicio de implantación del sistema de gestión de la seguridad de la información conforme al esquema nacional, aunque este no tuvo continuación, “aunque consta documento word no firmado donde se indica la procedencia de solicitarse informe jurídico, lo que en cualquier caso no se requiere por la alcaldía en dicha fecha”.

En cuanto al personal ajeno al ayuntamiento, se trataría de dos personas que “no intervienen en tramitación administrativa municipal alguna, limitando su labor una de ellas a colaborar con la concejalía en la distribución de alimentos a personas necesitadas previa tramitación de las correspondientes solicitudes por los servicios administrativos, y la otra persona colabora en la recogida y reparto material de los alimentos, también como colaborador de manera altruista”, actuaciones sobradamente conocidas por el Sr. Torres Miras durante su etapa como alcalde”.