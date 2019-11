La Colección Huercaleña de Literatura se estrena el día 15 con poesía

El Ayuntamiento de Huércal de Almería, a través de la Biblioteca Municipal, ha puesto en marcha un nuevo servicio de asesoramiento para la publicación de obras escritas, una Colección Huercaleña de Literatura, que dará a conocer obras tematizadas en Huércal de Almería o que hayan sido escritas por autores del municipio.

Los géneros de esta colección serán muy variados, desde novela, relatos cortos, obras de teatro, poesía, ilustraciones o fotografías, impulsándose desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huércal de Almería la creación de estas obras literarias.

Así, desde el área se pretende apoyar a todas aquellas personas con inquietudes literarias para que cumplan el sueño de ver publicado su libro, orientándoles desde la Biblioteca Municipal en horario de mañana, de 9:00 a 15:00 horas.

“Es una idea que tenía la Biblioteca hace tiempo y yo tenía una idea similar”, explica el concejal de Cultura de Huércal de Almería, Manu Abad, que apuntaba que “la edición, el montaje y la maquetación se hace a través del Ayuntamiento para que sea más económico y sea una elaboración propia” y que esta iniciativa “da la oportunidad a personas del municipio de dar a conocer sus trabajos literarios”.

Libros de varios escritores de edades muy diversas que ya han visto la luz o la verán en breve y autores que ya han publicado en otras ocasiones podrán aprovecharse igualmente de esta prestación, pionera en la provincia.

Una de estas autoras que ya forma parte de esta iniciativa es Luisa L. Orellana, que será la encargada de abrir el calendario de presentaciones de libros de la Colección Huercaleña de Literatura.

Será el próximo viernes 15 de noviembre en la Biblioteca Municipal de Huércal de Almería, a las 20:00 horas, cuando Luisa L. Orellana presente “Desde mi ventana”, un libro de poesía en el que la autora refleja, precisamente, “todo lo que he visto desde mi ventana, lo que veo a través de mis ojos. La guerra, la incertidumbre, el amor, el desamor... No me rijo por solo un tema sino que hablo de muchos”.

Luisa afirmó a ‘Diario de Almería’ estar “muy contenta, porque es algo que no tenía previsto, yo escribía cosas que sentía y cuando me propusieron editarlo en un libro me hizo muchísima ilusión”. Además, “está teniendo una buena aceptación”.

En la presentación intervendrá la escritora y poeta autora del libro, Luisa López Orellana, acompañada por el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Manu Abad; y la directora de la Biblioteca Municipal de Huércal de Almería, Isabel Mª Rodríguez.