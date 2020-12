Huércal abre sus puertas a los ‘oasis’ de la diversión

El Ayuntamiento de Huércal de Almería reabrió este pasado miércoles sus parques infantiles de cara a disfrutar estos días de Navidad en la que los niños son los grandes protagonistas. Pero lo ha hecho adoptando una serie de medidas de prevención en materia de sanidad pública para contribuir al éxito de vuelta a la nueva normalidad previniendo posibles casos de contagios de la COVID-19.

En total, se han abierto los 43 parques infantiles repartidos por todo el término municipal estableciendo, en primer lugar, un protocolo de limpieza y desinfección diaria para prevenir la propagación de la COVID-19. Todos los días de la semana, de 08:00 a 14:00 horas, un equipo compuesto tanto por personal de Servicios Urbanos de Limpieza como por miembros del Plan de Empleo Municipal se encarga de la limpieza y desinfección en las zonas de recreo infantil. Para lo que, tal y como establece el protocolo sanitario frente a la COVID-19, la proporción para la desinfección es de una parte de hipoclorito sódico por 50 de agua.

Desde el Ayuntamiento de Huércal de Almería también se ha hecho un llamamiento a todos los vecinos para el correcto uso de estos espacios y por ello se recomienda no acceder con síntomas, la desinfección de manos antes y después de cada uso de los juegos, guardar la distancia de 1,5 metros entre niños no convivientes o que no pertenezcan al mismo grupo, y el uso de mascarilla para mayores de 6 años si no se puede guardar la distancia de seguridad.

El propio concejal de Servicios Urbanos en el Ayuntamiento de Huércal de Almería, Juan Luque, ha supervisado los trabajos de limpieza y desinfección realizados de forma previa a la reapertura de los parques infantiles y ha valorado positivamente esta medida que va a permitir que las nuevas generaciones de Huércal tengan un lugar de esparcimiento y diversión durante estos días de descanso “pero siempre respetando todas las normas de uso para evitar la propagación del virus ya que evitar la propagación del virus es responsabilidad de todos”.

Desde el Ayuntamiento se ha apuntado que la reapertura y la limpieza de los 43 espacios públicos ha requerido de unos trabajos previos de desinfección para garantizar la seguridad a todos los niños y a sus progenitores.