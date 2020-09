Huércal Live cancela los conciertos de M-Clan y Maldita Nerea y reubicará el de Antonia

En un nuevo ejercicio de responsabilidad motivado por la evolución de los datos de contagios de COVID-19, no solo en la localidad, sino en toda la provincia, el Ayuntamiento de Huércal de Almería y A la Carga Producciones han decidido cancelar dos de los tres conciertos de Huércal Live, un nuevo ciclo que se iba a desarrollar del 24 al 26 de septiembre y que contaba con un cartel de lujo, compuesto por M-Clan, Maldita Nerea y la artista local Antonia y que se iban a celebrar en la Piscina Municipal, situada en el barrio de Los Pinos de la localidad. Son precisamente los dos primeros los que cancelan su celebración, mientras que el concierto de Antonia se ubicará en otro espacio y en otra fecha que se anunciará más adelante, garantizando todas las medidas de seguridad exigidas.

En palabras del alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, “presentamos con mucha ilusión este ciclo de conciertos, demostrando que nuestras localidad podía realizar una programación de primerísimo nivel, pero las circunstancias, de todos conocidas, nos obligan a realizar un ejercicio de responsabilidad”.

La decisión, que no ha sido nada fácil, se ha tomado, no ya por el grado de contagios de la localidad huercalense, sino porque “el interés que despiertan nombres de alcance nacional como M-Clan y Maldita Nerea auguraba el desplazamiento de decenas de personas de otros puntos de Almería y consideramos que no era lo apropiado viendo los datos que tenemos en cada uno de los distritos sanitarios de la provincia”, afirma Torres.

Desde A la Carga Producciones, encargados de producir el histórico festival Candil Rock en los últimos años, aseguran que “ahora toca ser responsables, seguir las indicaciones sanitarias y continuar trabajando con la firmeza de poder ofrecer de nuevo conciertos cuanto antes, la predisposición en Huércal de Almería es total y confiamos en poder ubicar estos u otros conciertos en la localidad más adelante”.

La devolución de entradas para los conciertos de M-Clan y Maldita Nerea se realizará de manera automática por parte de la ticketera. Para este verano de 2020, Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez (M-Clan) se estaban presentando a solas en una gira íntima, sin la compañía de su banda habitual, repasando temas seleccionados de todo su repertorio en formato acústico.

Por su parte, ‘Un planeta llamado nosotros’ es el nuevo disco de Maldita Nerea, el octavo de su carrera y que presenta en concierto en su gira de 2020. Con un millón de oyentes mensuales en las plataformas digitales, es una de las bandas de pop de referencia en la música española, contando con varios discos de Platino en su haber y múltiples singles en lo más alto de las listas de radios y plataformas y haber completado grandes aforos en más de 350 conciertos.

Por último, el concierto de Antonia, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con A la Carga, presenta ‘Mi momento’, el nuevo trabajo de la cantaora huercalense, convertida ya en una realidad del cante jondo, donde canaliza su arrolladora personalidad hacia una música sofisticada, capaz de bordar joyas sin perder un ápice de personalidad. Es de entrada gratuita hasta completar aforo.