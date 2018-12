Torres mantiene su denuncia: “Una mentira más de la que acostumbran”

El portavoz del Partido Popular y exalcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, mantiene firme su denuncia al actual equipo de Gobierno del municipio después de que este jueves la alcaldesa Ángeles Castillo (PSOE) le acusara de haber presentado una falsa en relación al supuesto impedimento de la corporación municipal a que el PP accediera al Registro.

A través de un vídeo en redes sociales, Torres presentaba la documentación de la queja presentada ante el Defensor del Pueblo “por no darnos documentación obligatoria para desempeñar nuestra labor de oposición”, así como la denuncia ante la Fiscalía del pasado 5 de diciembre “para obligarles” a ello”. “Lo raro es que se enfrenten a una posible condena de uno a cuatro años por no darnos la documentación, no sé si por cabezonada o porque tienen algo que ocultar”, dijo.

Torres añadía que las declaraciones de Castillo eran “una mentira más de las que nos tiene acostumbrados el equipo de gobierno, que ante la falta de trabajo simplemente mienten a los que estaban antes de no hacer nada”.