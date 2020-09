12 millones y medio de euros para el presupuesto más elevado y social de los últimos ocho años

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha aprobado este lunes en la reanudación del pleno ordinario celebrado de manera telemática un presupuesto de 12 millones y medio de euros, el más elevado de los últimos ocho años, el de mayor inversión y el más social. Un pleno que el grupo municipal socialista ha decidido abandonar pese a haberse concedido un tiempo más que suficiente, una hora, para que todos sus concejales estuvieran presentes en el mismo, tras la incomparecencia de uno de ellos, eludiendo de este modo debatir dónde irá destinado un presupuesto que beneficiará la calidad de vida de todos los vecinos huercalenses.

Los presupuestos aumentan cerca de dos millones y medio de euros los últimos aprobados para paliar, en parte, el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19. El pleno ha sido la continuación del que quedó suspendido el pasado martes debido a un problema técnico de una concejala con el pleno ya comenzado, que hizo necesario el aplazamiento del mismo.

Se trata de un presupuesto de continuidad al ya aprobado en 2018 por la corporación municipal presidida por Ismael Torres y cuyo incremento se ajusta a la realidad de los gastos que hayan podido ir incrementándose en estos dos últimos años con motivo de la mayor prestación de servicios acorde con una mayor demanda de la ciudadanía.

El mismo ha salido adelante con diez votos a favor correspondientes a los ocho del PP, uno de Vox y uno de la concejalía no adscrita y un voto en contra, el de IU. Los seis concejales del PSOE no han participado de la votación al no haberse presentado uno de ellos y haber abandonado el pleno los cinco restantes.

Para este presupuesto, con el que se da continuidad al proyecto de desarrollo de Huércal de Almería sin tener que acudir al endeudamiento, se han elaborado unos presupuestos realistas, con el cálculo minucioso de los ingresos del municipio, y en el que se han tenido en cuenta la disminución de ingresos por motivo de la suspensión temporal de diversos apartados de la ordenanza fiscal de ocupación de vía pública.

El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Huércal de Almería para el ejercicio 2020 se presenta equilibrado y nivelado, ascendiendo sus estados de gastos e ingresos a 12.475.979 euros, 1.781.528 euros más (un 17%) que el último presupuesto aprobado, del ejercicio 2018, que ascendía a 10.694.451 euros en gastos.

En este sentido, se han incrementado las partidas a las ayudas municipales de emergencia social, que comenzaron siendo de 90.000 euros y ascendieron a 200.000 tras una modificación de crédito, a los que ahora se sumarán 100.000 euros más para un total de 300.000 euros. También se ha ampliado en 100.000 euros más el presupuesto para ayudas a empresas y autónomos, pasando de los 250.000 euros iniciales a 350.000 euros. Por su parte, se destinarán 1.329.594 euros de recursos ordinarios a inversiones, duplicando el presupuesto anterior, que se sumarán a los 24.508.650 euros del Plan de Infraestructuras.

Del mismo modo, se produce un incremento en el presupuesto para los Servicios Públicos Básicos, debido tanto al aumento del Salario Mínimo Interprofesional como a la mayor prestación de servicios. Por último, se dota presupuestariamente a las nuevas plazas introducidas mediante la modificación de plantilla y que corresponden a un Técnico de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales; un Ingeniero Superior de Caminos, Puertos y Canales; un Técnico en Gestión Administrativa de Gestión Pública; un Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos; un Técnico de Archivo y Gestión Documental; un Ingeniero Informático y un Técnico de Gestión Deportiva.

Por área de gasto, el 34% de este presupuesto, 4.293.429 euros, se destinan a Servicios Públicos Básicos como seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente; mientras que un 15%, 1.886.590 euros, se destina a Sanidad, Educación, Cultura y Deporte, o un 11%, 1.327.510 euros, a protección y promoción social, servicios sociales o fomento del empleo. El presupuesto restante es para actuaciones de carácter general y actuaciones de carácter económico como comercio, turismo y pymes o transporte público.

Por capítulos y artículo, un 41%, 5.159.368 euros, van a parar a gastos corrientes en bienes y servicios y un 40%, 4.978.277 euros, a gastos de personal, así como un 11,16% a inversiones reales. El porcentaje restante se destina a subvenciones (un 7%, 925.241 euros), transferencias de capital, gastos financieros y activos financieros.

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha señalado que “es el presupuesto municipal con mayor importe de los últimos ocho años y muy social, que hemos incrementado cerca de dos millones de euros y donde gran parte de ese importe irá destinada a ayudas sociales a nuestros vecinos así como a empresas y autónomos con mayor importe en subvenciones y planes de empleo. Estamos muy orgullosos del trabajo y nuestros vecinos van a tener un Ayuntamiento que les ayuda”.

Por su parte, la concejala de Hacienda, Puri Matas, ha añadido que “se ha adecuado a las necesidades que se dan en el momento de su aprobación y a las necesidades reales de nuestros vecinos, con unas circunstancias excepcionales que han dado lugar a una emergencia social en la que muchos vecinos han perdido de forma temporal o definitiva sus trabajos, sus negocios o empresas y algunos incluso su salud o sus vidas. Todos ellos están contemplados en este presupuesto, porque este equipo de Gobierno no ha dejado a nadie atrás”.