Los taxistas denuncian que les prohíben el acceso a la Estación

En el tren desde Chamartín, un aviso informa a los pasajeros que en el lugar de destino, Almería, el último tramo se realizará por carretera, previa parada en la Estación de Huércal-Viator, pues así lo indica también el billete adquirido. Una vez los pasajeros llegan a la estación huercalense y bajan al andén, un autobús, en ocasiones dos, le espera en la explanada del recinto para desplazarlos a la Estación Intermodal de la capital almeriense. Pero no hay ni rastro de taxis.

Muchos desconocen que a escasos metros de la Estación de Huércal-Viator existe una parada de taxis. A pesar de que en el importe del billete está incluido el desplazamiento en autobús hasta la capital, algunos pasajeros podrían ganar algo de tiempo cogiendo directamente allí un taxi a tener que volver a cargar y descargar la maleta en el autocar para luego tener que coger, ya sí, taxi en la Intermodal. De eso se quejan los taxistas de Huércal de Almería: El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) les ha prohibido la entrada al recinto de la Estación de Huércal-Viator y tampoco nadie informa a los usuarios de esta otra posibilidad.

“Han puesto autobuses para los pasajeros y hasta para los maquinistas y a nosotros nos prohíben el acceso al recinto”, reclama uno de los taxistas de la compañía Unitaxi, que con el traslado de la estación de destino de Almería a Huércal de Almería esperaba poder ampliar el número de servicios. “No han aumentado los servicios”, comenta otro, que afirma que “alguno que otro sí sale, pero solo muy de vez en cuando”.

Denuncian los taxistas de esta compañía, que es la que presta el servicio en el municipio huercalense, que “a la gente la suben directamente en el autobús y muchos de ellos ni siquiera saben dónde están los taxis”. Desde la estación a la parada hay apenas una rampa de descenso y unos pocos metros.

“Sabemos que ha habido gente que protesta porque no quieren irse en autobús, pero no les dan facilidades ni la posibilidad de poder elegir”, explica un tercer taxista que sí ha realizado algunos servicios para pasajeros llegados en tren. “Hay gente mayor que no puede estar cargando y descargando maletas y ha protestado y hecho reclamaciones a ADIF”, comenta, reconociendo que se pusieron en contacto con los taxis de la capital para dar un mayor servicio desde Huércal de Almería ya que “aquí no tenemos flota suficiente para poder llevar a todos, pero desde el primer momento nos prohibieron el acceso a la estación”.

Para ellos, “lo ideal sería que dejaran una o dos plazas para taxis”, defendiendo la libertad de elección de los pasajeros ya que, según ellos, “hay mucha gente que si ve que hay taxis no se van a ir en autobús”.

Tan solo los pocos usuarios que sí conocen la existencia de la parada y que prefieren acortar el tiempo de traslado a su destino final no se suben al autobús y bajan la rampa hacia los taxis, pero “son muy pocos”, aseguran, “la media no llega a un pasajero al día”.

Por ello, los taxistas culpan a ADIF tanto de la prohibición de permitirles el acceso al interior del recinto de la estación como de no darle a los usuarios la información de la existencia de la parada unos metros más abajo. Incluso, explican que han puesto el caso en conocimiento de la Mancomunidad del Bajo Andarax, que comparte edificio con ADIF en la estación de ferrocarril huercalense, aunque la respuesta que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias le ha dado ha sido la misma negativa que a los taxistas que permanecen entre la indignación y la resignación.