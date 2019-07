El Pleno huercalense aprueba los representantes de los Órganos Colegiados y dedicaciones de los concejales

Esta mañana se ha celebrado sesión extraordinaria de Pleno en el Ayuntamiento de Huércal-Overa, la sesión constitutiva tras el Pleno de Investidura, en el que se ha dado cuenta de las resoluciones de la Alcaldía relativa al establecimiento de áreas y Concejalías, el nombramiento de los Tenientes Alcaldes y la Junta de Gobierno Local.

En la sesión se han aprobado las delegaciones de competencia del Pleno a favor de la Junta de Gobierno Local cuya función es la operatividad, eficacia y rapidez en la gestión de expedientes. Primando en todo momento la transparencia y la participación ciudadana”, puntualizó el portavoz del grupo Socialista Juan García. En cuanto a las sesiones plenarias se celebrarán el primer lunes hábil de los meses impares.

Las dedicaciones de los concejales ha sido otro de los puntos tratados que han sido aprobadas por mayoría con los votos favorables de los concejales del equipo de Gobierno. El portavoz socialista ha explicado que hay únicamente tres dedicaciones exclusivas, entre las que está la de la Alcaldesa, dos parciales y la retribución por asistencia a órganos colegiados para aquellos ediles que no tienen dedicación. “Sumando los salarios de los ediles que tienen dedicación y la retribuciones de aquellos que no se produce un ahorro del 14% en esta partida del presupuesto, con un ahorro anual de 34.000 € respecto al anterior equipo de Gobierno, manteniendo un ahorro con equilibrio. Así mismo se han aumentado las retribuciones de las asistencias a plenos y consejos escolares que no se habían tocado desde tiempo inmemorial, pensando también en la oposición con la reestructuración que hemos llevado a cabo”.

La alcaldesa Francisca Lourdes Fernández ha destacado que entre todos los que formamos el equipo de Gobierno haremos que la gestión municipal sea eficaz para resolver los problemas de los vecinos. Estamos todos aquí por vocación de servicio público, primando como único interés el del pueblo de Huércal-Overa”.

Entre los datos que se han dado en la sesión algunos hacen referencia al presupuesto municipal como el del capítulo de la partida de mantenimiento de los colegios que tan importante es para el municipio “y que ya está en números rojos, 14.000 euros, que es lo que el anterior Gobierno presupuestó para mantenimiento en colegios es insuficiente pero no vamos a dejar de actuar y cumplir con todo aquello que nos han solicitado desde la comunidad educativa y AMPAS”, puntualizó la alcaldesa.