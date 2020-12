Sebastián Pérez, un huercalense atrapado en Reino Unido: "Esto se está agravando cada vez más"

Miles de camioneros y transportistas se encuentran “atrapados” desde que Francia cerrase el domingo la frontera con el Reino Unido, una situación que “cada vez está empeorando más, agravándose más” según uno de estos profesionales.

Se trata de Sebastián Pérez, natural de Huércal-Overa y con domicilio en Lorca (Murcia), quien en declaraciones a EFE lamentó hace unos días que “nadie dice nada”. “Las autoridades británicas no informan, no dicen nada”, aseveró el huercalense.

En estos momentos, Pérez, que trabaja para Transportes A. Belzunces en Huércal-Overa, obtiene su información a través de otros compañeros de profesión. “Uno me ha dicho ahora que van a hacer PCR de cara a la salida por algún puerto. Por allí habrá unos 5.000, sin contar los que haya por Londres. La gente ya está pidiendo comida y agua”, relató.

Este camionero de Huércal-Overa se encuentra en su camión en un aparcamiento en la “circunvalación de Londres, cerca de la M-25”. “Me quedé aquí porque mis compañeros me dijeron que en otros sitios no había espacio ni para poner una bicicleta”, afirmó.

“Programé el viaje para regresar a casa con la intención de pasar allí la Nochebuena, pero va a ser que no. Espero que pueda hacerlo en Nochevieja. Lo hice como la mayoría de los que estamos aquí, los viajes se programan de esa manera”, apuntó.

En su camión lleva naranjas, mandarinas y cebollas. “Aquí la mayoría de productos que llegan son los que no pueden cultivar, los de toda la zona de Almería, de El Ejido. Aquí hay que traerlo todo, desde un limón a cualquier cosa que producimos”, sostiene.

Pérez, que lleva “dedicándose al transporte el tiempo suficiente como para estar cansado de estar encima de un camión”, y sabe bien lo que supone este “trabajo solitario” lejos de casa y la familia, lleva unos diez años realizando esta ruta al Reino Unido.

Ahora, mantiene el contacto con sus seres queridos por teléfono. "Hablamos diariamente. Las llamadas te dan algo de calor y ánimos para seguir adelante", manifestó.

Sin embargo, la incertidumbre sigue presente, ya que casi todo lo que le llega es a partir de aquellos que están como él. "Ahora dicen que van a desplegar al ejército para controlar el tráfico", señaló como ejemplo.

También muestra su preocupación por el control de la pandemia en Reino Unido. "El otro día descargué en dos plataformas cerca de Londres y los ingleses iban sin mascarilla. Estaba sorprendido porque he escuchado que hay una cepa nueva muy contagiosa. Casi tuve ganas de darme la vuelta y no entrar en el almacén", apostilló.

Aunque los camiones proceden de otros países, como Francia o España -"la mayoría, el 80 % son españoles"-, Pérez teme un posible contagio. "No quiero ni bajarme ni a hablar con el compañero que tengo enfrente, no sé si está contagiado o no. Me bloqueo en el camión e intento aislarme lo máximo posible de todos. Cada uno ha ido a un almacén y una ciudad diferente", añadió.

La intención de este profesional era retomar la marcha poco después de realizar estas declaraciones, en busca de esa salida con pruebas PCR. "Pero si dejan entrar camiones sin límite y nos dejan salir por cuentagotas, cuando se acumulen miles y miles de camiones, no sé cuándo voy a llegar", lamentó recordando que cada ferry puede acoger apenas a unas decenas de estos vehículos.

"Siendo las fechas que son y la situación en la que nos encontramos, alguien se tiene que mover. Alguien tiene que mover ficha y buscar alguna solución. Simplemente, si te quedas sin agua, ya tienes un problema, no digo ya sin comida", finalizó.