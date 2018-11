Los niños presentan sus propuestas en el Pleno Infantil por el Día Mundial

El Ayuntamiento de Huércal-Overa celebró ayer el séptimo Pleno Infantil con la participación de los alumnos de sexto de primaria de los colegios San José de Calasanz, Virgen del Río y Príncipe Felipe del municipio. El alcalde. Domingo Fernández, presidió el Pleno que se desarrolló en el Teatro Villa de Huércal-Overa, en el que se contó con la presencia de la concejal de Educación, Belén Martínez, y el edil de Bienestar Social, Emilio Pérez. Cada uno de los centros educativos eligió los portavoces que se encargaron de trasladar a los representantes del equipo de Gobierno sus mociones y sugerencias. Entre las mismas cabe destacar las propuestas sobre el medio ambiente en concreto para reciclaje con la colocación de nuevos contenedores en los distintos barrios del pueblo y concienciar a la sociedad sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar; mayor iluminación en las distintas calles, más área Pipicans en diferentes zonas del municipio para mantenerla limpia y al mismo tiempo beneficiar a los perros ya que es un espacio de sociabilidad.

Temas todos ellos de los que el alcalde tomó buena nota y de los que habló con los chicos, explicándoles por ejemplo que Huércal-Overa cuenta con un punto limpio, al lado del almacén municipal, en el que los vecinos pueden depositar residuos no orgánicos, tanto papel, carton, electrodomésticos viejos, aceites usados, pilas… depositándolos en este punto con la recogida selectiva se contribuye a cuidar nuestro entorno y respetar y mejora el Medio Ambiente. El tema de los excrementos de los perros volvió a salir este año en el Pleno informando el Alcalde a los niños de que la Policia Local ya ha multado a tres vecinos por no recoger los excrementos con sanciones de 90 euros. En cuanto a los pipi can en La zona de la Noria del Pino-Montecastillo se cuenta con dos espacios de este tipo.

El alcalde se mostró satisfecho con la realización del Pleno y con las mociones presentadas por los niños "que se han esforzado en trabajar para traer propuestas con las que pretenden hacer de su pueblo un municipio mejor y en las que han pensado tanto en sus propias aficiones, sus centros educativos, y como quieren que sea su municipio de cara al futuro".

Fernández agradeció la labor de la Defensora del Menor, Inés García y la presidenta del Comité Local de Unicef Dolores Aznar, que han colaborado con el Ayuntamiento para la celebración de este acto, y de los docentes de los centros educativos por el interés mostrado, trabajando con los niños para preparar tanto las mociones como los ruegos y preguntas.

Huércal-Overa ha sido nombrada recientemente Ciudad Amiga de la Infancia, sello que se recogerá el próximo martes, desde el Ayuntamiento se trabaja activamente con los niños a través del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia de Huércal-Overa, CLIAHO, precisamente representantes del mismo han estado presentes durante el pasado fin de semana en Sevilla en el Pleno Andaluz Infantil.