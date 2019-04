La matanza, una tradición que perdura en Alhama

“El espectacular éxito de esta recuperación de tradiciones populares , radica en la implicación y colaboración de gran parte de los puestos de la Plaza de Abastos del municipio y alrededores, en la que se encuentran productos agroalimentarios y de artesanía, con la finalidad de transmitir la realización de oficios de siempre, para que no caigan en el olvido”, explica el regidor de la localidad, Cristóbal Rodríguez.

Hoy día en la comarca del Andarax , no se sigue esta tradición, pero el año pasado, el Ayuntamiento de Alhama de Almería apostó por su recuperación con el objetivo de que esta fiesta social y cultural tan notoria y arraigada entre muchos alhameños no sea olvidada y sea heredada por las nuevas generaciones.

La matanza del cerdo es una de las fiestas tradicionales más arraigadas en los pueblos. En este tipo de reuniones populares nunca pueden faltar elementos comunes que unen tanto a los habitantes del lugar como a los visitantes y que no pueden ser otros que el condumio y la bebida. En este caso, el cerdo es el protagonista de la fiesta que se celebra siempre en los meses fríos del año, con más tradición en la parte oeste de la península, que en el resto de España.

Un ritual laborioso que reúne a toda la familia

La matanza tradicional se realizaba al llegar el frio, durante los meses de diciembre y enero. Todo comenzaba con el sacrificio del cerdo a cargo del matarife, que era el encargado de dar muerte al animal y su despiece. Lo primero que se aprovechaba del animal era la sangre que se utiliza para hacer las morcillas. Las mujeres, por regla general, eran las encargadas de esta tradicional tarea que consistía en remover ésta constantemente, ya que si se enfriaba, podía llegar a coagular. Más adelante se le añadía el resto de ingredientes para embutirla. A continuación se chamuscaba la piel para eliminar el pelo y se lavaba con agua hirviendo para proceder al ritual del despiece. El trabajo no solo era los días de la matanza sino que antes comenzaban todos los preparativos y después venia la salazón de jamones, “freír la matanza”, etc. Los preparativos comenzaban días antes ya que era una fiesta que reunía a toda la familia, y había que prepararlo todo para llevar a cabo las diferentes tareas y elaboración de embutidos: comprar especias, sacar los lebrillos y barreños para lavarlos, lavar calderos, etc.