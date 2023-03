Denegada el alta en el Padrón de Níjar a 99 ciudadanos de 9 países extranjeros

El Ayuntamiento de Níjar ha denegado a un total de 99 ciudadanos extranjeros, en su gran mayoría de origen marroquí, la solicitud de alta en el Padrón Municipal de Habitantes por falsear su domiciliación y después de “comprobar que no residen en los domicilios declarados por estos solicitantes” en el término municipal nijareño, según se recoge en un decreto de la alcaldesa, Esperanza Pérez Felices.

Dentro de una relación de ciudadanos de nueve nacionalidades diferentes, casi el 70% de las altas denegadas corresponden a ciudadanos de Marruecos, con 67 casos, Le siguen 11 de Senegal; 8 de Colombia y 7 de Malí entre los más numerosos. La relación se completa con 2 de Ghana y 1 de Bolivia; Argelia, Guinea Bisau y Pakistán.

La primera edil ha resuelto de esta forma después de “haberse iniciado el correspondiente expediente y de haber efectuado las comprobaciones oportunas por parte del gestor municipal del Padrón Municipal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, que ordena la realización de las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados los Padrones Municipales de Habitantes, de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad”.

“Al haber sido imposible practicar la notificación en el domicilio declarado por los interesados”, el consistorio ha recurrido al Boletín Oficial del Estado, y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento para hacer público este Edicto de la regidora de los nijareños.

Los Ayuntamientos, en base a las atribuciones que les concede la legislación, están facultados para decretar bajas de oficio por inscripción indebida por por no residir habitualmente en el domicilio. Contra esta presunción, el interesado podrá, en el plazo no superior a quince días ni inferior a diez, manifestar si

El Padrón municipal como registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio constituye una prueba del domicilio habitual de sus residentes y por lo tanto se convierte en un requisito imprescindible para el acceso a los servicios públicos de muchas familias.El Padrón municipal como registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio constituye una prueba del domicilio habitual de sus residentes y se convierte en un requisito imprescindible para el acceso a los servicios públicos de muchas familias.