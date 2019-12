Esperanza Pérez: "O todos o ninguno"

Cuando hace unos días vi, leí y escuché las informaciones sobre la reunión de lo que podemos llamar lobby del Corredor Mediterráneo, sentí una cierta envidia sana por el compromiso de gentes de distintas comunidades, ciudades y pueblos con un único proyecto que entienden importante, prioritario, para su competitividad como territorios. Si eso les une a ellos, lo que no entiendo es la poca sensibilidad que mostramos nosotros para esos proyectos o iniciativas que son importantes para todos y que muy tímidamente llegamos a apoyar de una manera decidida.

Y sentí cierta envidia porque parece que en Almería aún no nos hemos dado cuenta de que en esta provincia tanto el AVE como el Puerto Seco, la gran área logística multiplataforma prevista en Níjar-, y sí es el municipio del que soy alcaldesa, como también soy almeriense y por tanto en ambos polos de mi ADN es igual de importante-, son la oportunidad de todos. No hay lo segundo sin lo primero, y no tendremos lo primero si no somos capaces de hacer piña.

Necesitamos mostrar, desde toda la sociedad, el porqué y el para qué. Yo no les hablo de manifestaciones a las que no acude la gente o declaraciones airadas de uno u otro partido dependiendo de quien gobierne. No hablo de protagonismos, sino de conjura territorial para que pregunten a quien pregunten, por muy arriba o abajo que esté en el escalafón de representación o popularidad, tengamos el AVE como primera reivindicación y sin cesiones en el discurso.

Me asusta que a esa reunión del lobby del Corredor Mediterráneo apenas acudiese representación almeriense, cuando no hace mucho ese trazado pasaba desde Murcia hasta Granada, pero no llegando a la capital sino atravesando el Almanzora. ¿Creen que realmente nos podríamos permitir algo así? Obviamente ya no pasará porque el compromiso del Gobierno de España es la ejecución del trazado que ya se inició con el último ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y gracias a esas prisas de los últimos años por dejar una buena parte hecha, hoy podemos estar seguros de que llegará hasta Almería capital, entrará al Puerto Seco de Níjar y se convertirá en ese punto y aparte en nuestra historia.

Si pudiésemos calibrar realmente la importancia de esa infraestructura, las posibilidades que nos aportará como territorio turístico y productor agrícola, les aseguro que cada casa de esta provincia luciría ya una banderola de “AVE Ya”. Pero ya no es tiempo de eso, sino de mostrar la necesidad, el cómo su puesta en marcha nos ayudará a solucionar otros problemas, principalmente para el campo almeriense como motor económico provincial.

El AVE es para Almería el puente a la competitividad, nuestro cordón umbilical con la Europa de las oportunidades, pero desde una nueva perspectiva. Esta vez no tendremos que ir a por ellos de misión comercial, sino que serán ellos quienes vendrán en busca de una tierra que aún brinda grandes oportunidades, y que ahora tiene la oportunidad de estar sencillamente cerca.