La Junta traslada al Ayuntamiento el caso del hotel en Los Genoveses

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, indicó ayer que dará traslado al Ayuntamiento de Níjar para que “vuelva a hacer alegaciones” en el marco de la tramitación ambiental del proyecto para rehabilitar con uso hotelero el ‘Cortijo Las Chiqueras’, frente a la Bahía de Los Genoveses, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, ya que, según señaló, fue este ayuntamiento “el que inició el expediente y quien tiene que terminarlo”.

“Vamos a hacer una consulta nueva al ayuntamiento de Níjar y que vuelvan a hacer alegaciones para que se pronuncien sobre si quieren o no que se siga con el modelo de turismo sostenible de cortijos”, ha trasladado Crespo, quien afirmó que el “informe de compatibilidad urbanística lo dio el propio ayuntamiento” y que es el “ayuntamiento, gobernado por el PSOE, el que promueve” la actuación.

En un bronco debate celebrado ayer en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del Parlamento andaluz, la consejera acusó al PSOE de “mentir” y de “avivar de forma artificial la polémica” en torno al hotel de cuatro estrellas, 30 habitaciones y piscina promovido por la empresa Torres y González Diaz SL, e insistió en que ha sido el ayuntamiento el que ha “propuesto la puesta en marcha de la rehabilitación”.

Al hilo de esto, manifestó que en “30 años nadie ha puesto en duda el modelo de turismo sostenible basado en la rehabilitación de cortijos” y ha enmarcado las críticas en un “ecopostureo absolutamente mentiroso” porque “lo que antes valía, rehabilitar cortijos, ahora no vale”.

“En Cabo de Gata se localizan 48 cortijadas y más de 200 viviendas en desigual estado de conservación y ha sido rehabilitado en los últimos años en consonancia con que el parque es territorio de propiedad privada en su mayoría, de ahí su singularidad”, ha explicado.

Crespo ha asegurado que la consejería “emite informes, ni más ni menos en los que son los técnicos los que deciden las fórmulas sin que nos metamos en cómo hacen o no los expedientes” y ha cuestionado que los mismos técnicos “trabajasen de manera independiente” cuando los socialistas estaban al frente del Gobierno andaluz.

“¿Tenían por costumbre hablar con los técnicos para hacer los informes que consideraban oportunos o tenían ustedes un dedo divino dependiendo del propietario?”, preguntó para añadir que la normativa ambiental por la que se ha declarado “viable” el proyecto “es la misma desde 2008” y “con la que se han autorizado una decena de rehabilitaciones de cortijos como hoteles”.

La parlamentaria socialista por Almería, Noemí Cruz, pidió pedido a la consejera que no “compare limones con manzanas” al hablar de otras rehabilitaciones con uso hotelero y le reprochó que “señale a empresarios que han cumplido de manera rigurosa, estigmatizándolos en un intento desesperado por salvar su imagen”.

“En el PSOE no nos oponemos al desarrollo sostenible pero, en este caso, hablamos de un daño ambiental cierto, con un proyecto en zona C1, en la Bahía de Genoveses, única zona del parque natural con acceso restringido”, declaró Cruz, quien afeó también a Carmen Crespo que “intente esconderse detrás del Ayuntamiento para justificar su informe favorable. No puede mentir cuando afirma que el ayuntamiento “es el que promueve y finaliza el expediente” ya que si la Junta “dice que no es viable medioambientalmente, el ayuntamiento no tiene nada que decir”, recordó.

El parlamentario del PP por Almería, Ramón Herrera, declaró ayer que “no es la consejera quien decide si se dan o no los informes. Es el funcionario el que decide, en base a una ley aprobada por el PSOE, si cumplen o no con lo establecido según los criterios técnicos”, recordó en una nota de prensa sobre este tema.

Para el diputado de Adelante Andalucía, Diego Crespo, estos proyectos “aumentan la carga contra la conservación” de Cabo de Gata “como lo hacen la proliferación de nuevos invernaderos con sobreexplotación de acuíferos o canteras de yesos”. “Necesitamos un debate sobre el modelo que queremos”, declaró.