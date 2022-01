'Níjar Sostenible' desembarca en Fitur como apuesta hacia la excelencia turística

'Níjar Sostenible' es el lema con el que el municipio almeriense viaja hasta Madrid para mostrar su oferta turística en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2022), que en estos días se celebra en la capital española.

Así lo ha explicado esta mañana la alcaldesa, Esperanza Pérez Felices, que ha estado acompañada por la concejala de Turismo, Tonibel Sánchez, durante la presentación de la oferta de la comarca y que se promociona con un nuevo vídeo en el que se resalta las cualidades de Níjar y la puesta en marcha del nuevo modelo territorial y plan estratégico, que se adapta a los 17 principios de desarrollo sostenible de la ONU.

“En este un Plan Estratégico de Modelación del Territorio, distinto a todo lo que hemos hecho hasta ahora, gestionado desde un modelo de cogobernanza, en el que participan activamente empresarios y otros agentes tractores de la economía local, expertos y el propio Ayuntamiento junto a otras administraciones como las delegaciones de Turismo o Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y cuyo fin principal es conseguir que la mejora del destino turístico parta desde acciones conjuntas que beneficien a toda la sociedad y, en particular, a un espacio tan importante para nuestra provincia como es el Parque Natural. Es fundamental el desarrollo sostenible del turismo y que las prácticas de gestión de este entorno no se salgan de ese camino, lo que llevará aparejado diferentes actuaciones a lo largo de los próximos años. Algunas de ellas serán financiadas con Fondos Europeos, a través del Estado, otras serán autonómicas y en la medida que podamos financiadas por nosotros mismos, pero el denominador común será la mejora no solo las experiencias de los visitantes, también las de los habitantes, porque son ellos quienes contribuyen en mayor medida a mantener la esencia y calidad de nuestro territorio” ha señalado la primera edil.

Entre las actuaciones que se incluyen en este plan estratégico la alcaldesa de Níjar ha resaltado la realización de un carril bici que unirá San José y el Pozo de los Frailes y que se acometerá a través del Grupo de Desarrollo Local con Fondos Europeos y el Ayuntamiento de Níjar. Otra de estas importantes obras será la mejora de la movilidad en una de las calles comerciales principales del núcleo de San José en la que a la vez de una importante disminución de Co2 se consigue poner en valor las construcciones defensivas del entorno de este núcleo costero como son el castillo San Pedro, San Felipe o la Torre de los Alumbres. Así mismo, el Ayuntamiento de Níjar va a acometer, la adecuación del frente marítimo de Las Negras; y a través de Fondos NexGeneration, la mejora de los accesos al conocido Cortijo del Fraile, que una vez adquirido por la Diputación Provincial fue solicitado al consistorio por la propia institución provincial. El Cortijo del Fraile es uno de enclaves del patrimonio nijareño con una amplia historia literaria y escenario inspirador para Carmen de Burgos en su obra “Puñal de Claveles” o Federico García Lorca con “Bodas de Sangre”.

La sostenibilidad es un valor impreso en el ADN de la comarca y el destino turístico Níjar sigue apostando por este valor, lo que le hace ser baluarte y emblema de la oferta provincial como garante del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, de rico patrimonio material e inmaterial. La Villa de Níjar es uno Pueblos más Bonitos de España, y hay que recordar que es el municipio que capitanea la producción hortícola ecológica de la provincia, que se trata de un territorio paisajísticamente conservado, saludable, inteligente al adaptarse al uso de nuevas tecnologías o en el que practicar deporte en contacto con la naturaleza, tal y como se destaca en el vídeo promocional.

En este Municipio Turístico, como ha sido declarado recientemente, además de apostar por la sostenibilidad se ha dado un impulso a la calidad con proyectos como Níjar Smart Cabo de Gata encaminado a la conversión en un destino turístico inteligente y que engloba distintas iniciativas que tienen como objetivo la simplificación de las relaciones entre la ciudadanía y la administración local, el acceso universal a internet o la optimización de servicios tanto de información turística como de atención al visitante, entre otros se mejoran los servicios y oferta. También es destino SICTED (proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos), sin olvidar que ya se cuenta con importantes hitos como la Q de Calidad Turística, Parque Natural de Andalucía, Carta Europea de Turismo Sostenible y galardones como Banderas Azules y una amplia oferta de turismo activo, siendo un “Destino amigable con las bicis”, gracias a su adhesión al proyecto Cycling Friendly, en el que se generaron 10 rutas que atraviesan la comarca. Para ello se han colocado 17 placas en diversos puntos del recorrido que permiten por código QR que los aficionados al deporte en la naturaleza puedan descargarse el mapa de estas con su itinerario correspondiente.