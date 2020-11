Reclaman en Níjar un cupo mayor para la actividad recreativa en el Parque

Un grupo activo de aficionados a deportes acuáticos de Almería ha anunciado su intención de movilizarse e iniciar una campaña de recogida de firmas, entre otras iniciativas, para que, al menos, se amplíe el número de artefactos flotantes sin motor que se puedan agrupar libremente en el mar de la costa de Cabo de Gata durante los meses de verano.

El número de piraguas, kayaks y similares artefactos sin motor que pueden agruparse en las zonas del litoral del Parque Natural sin necesidad de autorización expresa es de cinco desde el 13 de junio hasta el 20 de septiembre tal y como establece la Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería que se promulgó el pasado 1 de abril.

“Esto que a primera vista puede parecer una medida ambientalmente beneficiosa y evitar así la presencia masiva de estos elementos en las playas del Parque, que es lo que señala la propia la norma, debe analizarse para entender la amplitud de la prohibición que es desconocida por la gran mayoría de las personas que visitan Cabo de Gata” señala Carlos Vargas Vasserot, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería.

“No tiene sentido que para luchar contra una actividad ilegal y lucrativa, salgan perjudicados de una manera tan grave los ciudadanos que quieren simplemente disfrutar haciendo deporte por el litoral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar” comenta nuestro interlocutor.

Vargas Vasserot ve injustificada esta medida y lo ilustra con un ejemplo. “Si en verano más de cinco personas, una familia de cuatro miembros y una pareja de amigos, sale a pasear juntas en kayak, en paddle surf o en piragua por la costa de Cabo de Gata y no ha pedido antes una autorización administrativa -que, por cierto, no es sencilla de obtener por los requisitos que se exigen-, pueden ser multados y sancionados… a no ser que contraten esa salida con una empresa autorizada, evidentemente pagando el precio estipulado”, valora.

Al final del verano, Carlos Vargas,y Javier Carretero se propusieron recorrer en grupo unos 80 kilómetro de costa del Parque Natural y diseñaron ocho rutas, una cada dos meses, entre el pasado septiembre y junio de 2021. El proyecto fue suspendido por la Oficina Administrativa del Parque por falta de permisos.

La actividad recreativa de las agrupaciones artefactos flotantes dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar está regulada desde 2017 por la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de la Junta de Andalucía, competente en materia de medio ambiente, que dicta una resolución todos los años. “En la primera, la limitación era aplicable también a las embarcaciones a motor, pero desde 2018, sin ninguna razón aparente, sólo rige para los artefactos flotantes sin motor -kayaks, piraguas y paddle surf (SUP)- y establecía que había agrupamiento de artefactos flotantes cuando el número de elementos presentes estuviesen en un círculo de 20 metros cuadrados, lo que ha desaparecido en las versiones posteriores de la norma”, valora V