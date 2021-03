Richard Ingersoll, referente de la arquitectura renacentista italiana, fallece en Huebro

Huebro, pedania de la que sugió el municipio nijareño, saludo con cierta sorpresa la llegada de Richard Ingersoll y ha lamentado de forma sentida y sincera su fallecimiento, a pesar de que su residencia en esta tranquila barriada no superó los cuatro años. Sus convecinos han llorado su muerte participando en su sepelio que estuvo cargado de sentimiento y música de boleros en directo.

Ingersoll residía en una vivienda de Huebro, que el mismo rehabilitó, a donde se trasladó buscando tranquilidad, paz y sol, desde que murió su compañera, Paola, en su residencia italiana de Montevarchi. Fue arquitecto, historiador, editor, autor especialista en arquitectura renacentista italiana y profesor de arquitectura. Nacido en San Francisco, se doctoró en Historia de la arquitectura en la Universidad de California en Berkeley en 19761 bajo la supervisión de Spiro Kostof. Su interés por la arquitectura italiana le llevó a permanecer, trabajar y vivir más tiempo en aquel país.

Fue profesor asociado de arquitectura, arte contemporáneo y urbanismo en la Universidad Rice en Houston (Texas) y profesor visitante en las universidades de Siracusa y Ferrara (Italia), Navarra (España) Politécnica de Zúrich (Suiza) o Beijing (China), entre otras. Residió en la Toscana y fue editor durante cinco años de Design Book Review (1983-1988) y autor habitual de artículos en revistas especializadas como Arquitectura Viva, Il Giornale di Architettura o Places Journal. ambién fue autor de varias obras, entre las que se señalan Architecture and the World y A Cross-Cultural History of the Built Environment.