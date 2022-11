La XIII edición de la Volcánica busca hoy a sus nuevos campeones en Níjar

La Volcánica, prueba de mountain bike del calendario provincial, que discurre por el Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, con salida y meta en San José, se disputa hoy bajo la organización del Club Deportivo Aqueatacamos, y la colaboración del consistorio nijareño, que tiene asignado un tope de 300 plazas por parte de la directora conservadora de este espacio natural protegido, como es de aplicación a todas las pruebas que se disputan en su geografía.

Esta prueba ciclo deportiva, muy consolidada en el calendario, movilizará un dispositivo de 20 personas, al margen de Protección Civil y asistencia sanitaria, con cinco vehículos, entre Protección Civil Níjar, ambulancia UVI medicalizada y vehículos de organización, ubicadas en la salida/llegada y cada uno de los puntos de control.

El trazado de la prueba discurre íntegramente por el interior del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, y tiene como referencia pequeños núcleos de población y parajes como El Pozo de los Frailes; Los Escullos; Presillas Bajas; Los Albaricoques; Rodalquilar; sendero del Cinto; Cortijo del Hornillo y pista de Cala Higuera. La particularidad fundamental del recorrido, de la que deriva la denominación el nombre de la prueba, es que visita las tres calderas volcánicas d el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar: Majada Redonda, Rodalquilar y Los Albaricoques.

Al tratarse de un espacio protegido no está permitido el arrojar basura, desperdicios o deshechos durante la prueba, incluso en las localidades de paso de la etapa. Se incluye pero no se limita sólo a tirar bidones o botellas de agua, envoltorios de comida, partes de las bicicletas y cualquier otro resto orgánico o no, fuera de los contenedores determinados para residuos en los puntos de avituallamiento. El uso del casco será obligatoria La organización tiene previstos dos puntos de avituallamiento intermedios y uno final y proveerá comida y bebida en los puntos oficiales.

La XII Volcánica MTB 2021 se resolvió por tan solo un segundo. Su ganador absoluto, Eugenio Alfaro Martínez, empleó 2:24:08” en alcanzar la mera después de 62 kilómetros de recorrido y un desnivel de 1.100 metros mientras que Daniel Estévez Fernández, segundo clasificado, llegó un segundo después, en un final apretadísimo. En féminas, la ganadora fue Janika Loiv, que ocupó la decimonovena plaza en la clasificación absoluta, con 2:43:01”, por delante de Mª Angeles García Morales y Ana Isabel Resina. La prueba reunió entonces a 291 corredores.