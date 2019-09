Los agricultores afectados por la gota fría tendrán bonificaciones municipales

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, reunirá a la Corporación en sesión plenaria extraordinaria, que se celebrará esta semana, para la aprobación de bonificaciones en las licencias municipales a los agricultores locales afectados por las lluvias torrenciales del pasado viernes 13.

““La Ley de Haciendas Locales no contempla las bonificaciones en las licencias. No sé cómo lo vamos a hacer, aunque yo ya tengo una fórmula. No nos afecta al presupuesto municipal y creo que se podrá hacer”, señaló la primera edil.

Pérez Felices avanzó esta su firme intención después de la decisión plenaria de solicitar ayudas al Gobierno Central, Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Almería que contribuyan a paliar los importantes daños causados por estas lluvias. Este acuerdo institucional, propuesto por el grupo socialista, salió adelante con el respaldo también de PP y Vox. El edil de Adelante Nijar no acudió a la sesión.

Juan Moreno Montoya, portavoz de Vox, aludió a la visita del pasado lunes a Níjar del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como un acto de postureo. “Sólo faltaron los Geos bajando por las cuerdas”, valoró. Este comentario desató la ‘caja de los truenos’ entre las bancadas del grupo socialista y la formación que lidera a nivel nacional Santiago Abascal. “Esto es algo cíclico. No vivimos en el Sáhara y pasa todos los años”, opino Moreno Montoya.

La primera edil l salió en defensa de los agricultores locales. “Lo ocurrido no ha sido por la suciedad de las ramblas. No hay territorio ni cauces que sean capaces de aguantar todo el agua que cayó y no había ocurrido en más de un siglo. Hay que ser honrado y no dispersarse”, le contestó. Y soltó otra puya como remate. “Os pido colaboración- aludiendo a Vox- porque en Almería se dan intereses territoriales, económicos y políticos”, esbozó.

La alcaldesa Esperanza Pérez entró al cuerpo a cuerpo y desveló detalles sobre la presencia del lider socialista y de la génesis de la reunión interinstitucional. “El viernes me llamaron para decirme que el dinero de las ayudas se iba al Poniente, donde apenas había llovido”, descubrió. “Se dijo en la prensa que habían caído 56 litros cuando lo cierto es que cayeron muchísimos más. Moví cielo y tierra para que se produjera la reunión”. destapó.

Y la confesión llegó. “Yo fui la que pedí expresamente que Pedro Sánchez sobrevolara las zonas afectadas de nuestro municipio en avión”, porque quería que se hiciera idea real de los daños causados y de lo que viven nuestros agricultores”, descubrió.