El equipo de Gobierno de Níjar se reúne con las AMPAS de Infantil y Primaria para acordar las medidas antiCOVID

Concejales del equipo de Gobierno que lidera la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, han mantenido en la última semana encuentros con representantes de la comunidad educativa de Infantil y Primaria por medio de las Asociaciones de Padres, Madres y Alumnos (AMPAS) de todos y cada uno de los centros públicos que se reparten en los 600 kilómetros cuadrados del municipio con el fin de informar, consensuar y adoptar las medidas que se prolongarán durante todo el curso o, al menos, mientras persista la amenaza de contagio de COVID-19 y no exista más medio de lucha contra la enfermedad que las preventivas de distanciamiento, desinfección y uso de mascarilla.

Entre las medidas excepcionales, además del aumento de plantilla para limpieza, obras en los colegios y mayor rotación en la desinfección interior añadiendo protocolos de actuación durante las horas lectivas, el Ayuntamiento de Níjar ha dispuesto un servicio especial para la desinfección de las puertas y zonas de acceso, los puntos por los que se entra a los centros desde las distintas calles al confluir en estos lugares un importante número de personas que acuden acompañando a los menores.

De igual modo ha sido diseñado y puesto en marcha un plan de refuerzo atendido por Policía Local y Protección Civil de Níjar para que entre ambos supervisen los procesos de llegada y recogida, así como la gestión de las aglomeraciones en esas horas punta. Paralelamente ha sido articulado el cierre al tráfico de algunas calles en las que se sitúan las puertas de acceso precisamente para generar una circulación más ordenada de niños y acompañantes.

“Hacemos lo que podemos, como poner todo nuestro material y recursos humanos a disposición de los directores de los centros. Saben que estamos con ellos, que valoramos enormemente el trabajo que están haciendo junto al personal no docente, e intentaremos dar respuesta en todo aquello que esté en nuestra mano. Obviamente hay cuestiones a las que no podemos dar respuesta como administración local, como las hipótesis que se nos plantean sobre medidas específicas para familias con personas de riesgo en su seno, pero confiamos en que al igual que nosotros nos hemos adaptado a dar respuestas a preguntas que no teníamos formuladas, ni manuales de los que tirar, la Junta sea capaz de adaptarse a esas nuevas necesidades materiales, informativas y de trato a las personas que se precisan en una emergencia como la COVID-19”, afirma Esperanza Pérez, alcaldesa de la localidad.