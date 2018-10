Más de 400 personas muestran su total apoyo al alcalde Ismael Torres

La Plaza de las Mascaranas, donde está ubicado el Ayuntamiento de Huércal de Almería , sirvió anoche para que los vecinos y vecinas del municipio huercalense mostrasen su apoyo al actual alcalde, Ismael Torres. Por iniciativa popular a través de las Redes Sociales, tras la presentación de la moción de censura por parte de diez ediles del pasado jueves, surgió esta concentración de apoyo al edil del Partido Popular, quien se mostró especialmente agradecido con sus vecinos e incluso, en momentos, emocionado.

A las ocho de la tarde comenzó esta manifestación que reunió a más de 400 personas según fuentes oficiales, en el momento álgido del acto. Al grito de `Ismael , alcalde', de `No hay derecho' y de `Tu eres nuestro alcalde', todos los allí presentes mostraron su gratitud a Torres, animándole y arropándole en todo momento. Varios carteles y consignas también mostraron su apoyo al primer edil de Huércal 1 El alcalde intentará cerrar varios proyectos que él mismo inició, por si la moción prospera de Almería , quien tras los minutos iniciales se dirigió a su público, agradeciéndoles en primer lugar su asistencia en una noche apática en la que incluso cayeron algunas gotas de lluvia. "Todo esto me da todavía más fuerzas. Estoy enfurecido y con más ganas de trabajar. Hasta el día 19 seguiré con mi agenda habitual, trabajando por y para mi pueblo", indicó Torres. El alcalde cargó en su discurso contra el PSOE.

"No se han preocupado de la situación del colegio, con alumnos dando clases en los pasillos, al igual que la Junta tampoco lo ha hecho. Tampoco se han preocupado del problema del transporte, entre otros tantos asuntos. Me parece una aberración lo que han hecho", concluyó. Torres seguirá con su agenda habitual hasta el día 19. De hecho, durante estos diez días que restan, intentará zanjar varios temas y proyectos que él mismo inició, por si la moción finalmente prospera dicho día. Hasta entonces, no le queda otra más que esperar aunque lo hará, eso sí, con las fuerzas de saber que gran parte de sus vecinos, como quedó evidenciado ayer, están con él.