El PSOE pide a la Diputación que impulse un plan provincial de restauración del patrimonio histórico

El Grupo Socialista de la Diputación de Almería va a solicitar al equipo de gobierno de la institución la puesta en marcha de un plan provincial de restauración y puesta en valor del patrimonio histórico de la provincia de Almería, que permita la conservación de los bienes o sitios históricos con los que cuenta la provincia y de los que actualmente no pueden hacerse cargo los ayuntamientos, por carecer de los recursos económicos suficientes para ello.

El diputado socialista Marcelo López ha recordado que la provincia de Almería cuenta con un “extraordinario patrimonio histórico” que merece ser protegido y transmitido a las generaciones futuras. “En la mayoría de los municipios de la provincia existen enclaves o bienes de gran valor artístico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, industrial, minero o agrícola, y es nuestro deber conservarlos y ponerlos en valor”, ha señalado.

Como muestras concretas de ese patrimonio, protegido o no, cuyo valor cultural e histórico supone “un plus para la identidad de cada municipio”, López ha citado el caso del Palacio del Rey Chico de Fuente Victoria, el Molino del Lugar de Zurgena, el Puente del Andarax de Rioja, el Friso de Portocarrero de Gérgal o los numerosos sitios de la provincia que albergan restos arqueológicos. “Todos estos elementos, edificios y enclaves son sólo una muestra de la gran variedad y tipología que tenemos la suerte de albergar en nuestra provincia y que, sin el apoyo económico de la Diputación, no podrán ponerse en valor adecuadamente, ya que los ayuntamientos por sí solos no pueden afrontar las inversiones necesarias”, ha señalado.

Desde el Grupo Socialista se ha considera que “ya va siendo hora de que la Diputación lidere e impulse un plan integral con una fuerte inversión que abarque toda la diversidad de patrimonio que existe en los distintos municipios, y que lo haga de manera equitativa y objetiva, puesto que en su gran mayoría son bienes públicos y su puesta en valor y uso significaría un gran apoyo para los ayuntamientos”. En este sentido, el PSOE ha señalado que “si la Diputación aprueba año tras año convenios con el Obispado, a coste cero, para rehabilitar o construir nuevas iglesias cuando son estas son bienes de titularidad privada, con más razón habría que realizar un plan de puesta en valor del patrimonio público, que cumpliría perfectamente con los fines que tiene encomendada la Diputación”.