Roquetas cumple su sueño tras quince años: comienzan las obras del hospital

"Debo confesar que esta noche no he podido dormir de los nervios". Eran las primeras palabras de Gabriel Amat, alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, esta mañana durante el acto de colocación de la primera piedra de las obras para la construcción del Hospital de Alta Resolución de este municipio de la comarca del Poniente. "Hemos cumplido un sueño tras muchos momentos difíciles y complicados. Han sido 15 años de acosos y de peleas con la Junta de Andalucía y nunca perdí el sueño. Hoy reconozco que me ha costado dormir. Hoy no tengo palabras para agradecer a Juanma Moreno y a todo el gobierno de la Junta por su trabajo para hacer realidad este proyecto", añadía.

Desde hoy, toca poner el contador de cuenta atrás para su inauguración que tendrá lugar dos años después al tener las obras una fecha estimada para su construcción de 24 meses desde que a finales del año pasado la mesa de contratación de los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicara las obras para la construcción de este nuevo centro hospitalario a la UTE Puentes y Calzadas Infraestructuras SL - Lirola Ingeniería y Obras SL por 29.031.026,59 euros dando así el pistoletazo de salida a un proyecto que quedó confeccionado en 2008 en base a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y el Servicio Andaluz de Salud y que se ha ido alargando en el tiempo y "que hemos tenido que sacar del cajón porque dormía el sueño de los justos", explicaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha presidido junto a Amat este simbólico e importante acto para la ciudadanía de Roquetas de Mar, que al fin, contará con un complejo hospitalario de primer nivel equiparándole así con ciudades de similar población como El Ejido y acabando con una reivindicación histórica.

Moreno, que ha estado acompañado por un nutrido grupo de responsables de la Junta como la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, y los alcaldes de El Ejido, La Mojonera, Vícar, Enix y Felix (todos ellos integrantes de la comarca del Poniente) y de Almería, ha alabado el trabajo de Amat para conseguir este proyecto: "Es un hombre incansable para luchar por los intereses de los roqueteros y un claro ejemplo de que el que la sigue la consigue".

El presidente de la Junta ha bromeado señalando que "hace escasos minutos Amat ya me estaba comentando que el hospital tiene la posibilidad de ampliarse en el futuro y aún no hemos colocado la primera piedra. Siempre quiere más y mejor para sus vecinos y es digno de elogiar. Por eso es alguien tan especial y le auguro muchos años más como alcalde".

En este sentido, Moreno ha señalado que la importante inversión de casi 30 millones es "necesaria, justa y coherente" porque "Roquetas está experimentando un crecimiento demográfico exponencial por muchas razones: clima, calidad de vida, servicios... Además, dos de cada tres turistas que visitan Almería vienen a Roquetas por lo que en temporadas turísticas duplica su población. Son razones de peso para creer en este proyecto en el que Amat lleva quince años trabajando y que va a mejorar de manera significativa la atención sanitaria no solo en Roqueta, si no en todo el Distrito Poniente".

Así será el Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar

La parcela en cuestión de 49.720 metros cuadrados se sitúa en el extremo suroeste de la localidad junto al estadio 'Antonio Peroles, entre el Camino de los Depósitos y el Camino de los Mercados. De la superficie total de la parcela, el Centro Hospitalario de Alta Resolución, ocupará unos 16.300 metros cuadrados. El centro cuenta con consultas externas, servicio de radiología, un bloque quirúrgico y una zona de hospitalización polivalente con un gran patio central y distribución para atender tanto a los pacientes como a los visitantes, para lo que se dispondrá de una circulación perimetral conectada con el vestíbulo. En total son 53 habitaciones en el área de hospitalización, 27 consultas externas y 15 salas de exploraciones, Hospital de día Médico, área de urgencias de adultos y pediatría, 4 quirófanos, servicio de radiología, área de apoyo clínico, sala de rehabilitación y en Atención Primaria contará con 17 consultas, 4 de pediatría, pruebas diagnósticas, salud mental, cirugía menor, odontología y educación sanitaria.

Además, el hospital roquetero contará con un helipuerto que se proyecta sobre el módulo de Urgencias y que se conectará al edificio mediante una rampa que lleva directamente a un ascensor con capacidad montacamas que permite la llegada de forma fluida al área de urgencias.

Un proyecto dilatado en el tiempo

El proyecto original para dotar a Roquetas de Mar de un centro hospitalario data de la primera década del presente siglo y ha sufrido numerosas vicisitudes a lo largo de los más de tres lustros que han pasado desde entonces.

En 2008 se elaboró el proyecto y para realizarlo ahora se ha tenido que adaptar a la nueva normativa. La crisis económica lo paralizó sin que se hubieran dado los pasos mínimos para ponerlo en marcha, y con posterioridad la pelea del alcalde fue que el Ejecutivo por entonces socialista diera el paso para su realización.

El Ayuntamiento incluso anunció que se haría cargo de la obra con cargo a fondos propios y proyectó la reserva de 40 millones de euros del Presupuesto Municipal durante cuatro ejercicios, llegando a aprobar la primera de esas partidas, de 10 millones, aunque poco después la Junta anunciaba que se haría cargo del proyecto, en una de las últimas decisiones comunicadas por Susana Díaz antes de perder las elecciones y dejar de ser, por tanto, presidenta de la Junta.

Más actuaciones de la Junta en Roquetas

El presidente andaluz se ha referido a otras actuaciones que se están llevando a cabo en Roquetas entre las que se encuentran la nueva Unidad de Urgencias del Centro de Salud de Roquetas Norte, la creación de nuevas consultas en el Centro de Salud Las Marinas o la renovación de la climatización del Centro de Salud de Roquetas Sur, todas permiten descongestionar los centros sanitarios de este municipio y su comarca y mejorar la calidad asistencial de los servicios públicos.

En este sentido, ha puesto en valor el esfuerzo inversor del Gobierno andaluz en las infraestructuras sanitarias en Almería entre las que destacan las obras finalizadas en el Hospital materno infantil del Hospital de Torrecárdenas con una inversión de 39 millones de euros, el Centro de Salud Casa del Mar con 2,6 millones o la ampliación del Hospital de Poniente.

Además, ha resaltado que a esto se suman las actuaciones previstas para este año como son la ejecución de las obras del Hospital de Roquetas de Mar, el edificio de consultas externas del Hospital de Torrecárdenas, el nuevo edificio de Nefrología y Administración en el Hospital La Inmaculada o las actuaciones en los distintos centros de Atención Primaria.