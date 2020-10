Traslado de la Guardia Civill: "No quieren cumplir el protocolo"

No pasa por alto el Partido Popular otro de los asuntos candentes desde hace mucho tiempo en el municipio y que sigue sin encontrar ninguna solución: la situación que atraviesan los agentes del cuerpo de la Guardia Civil, que han de trabajar en unas condiciones calificadas como “indignas” en diversas ocasiones por el Partido Popular, al no haberse hecho efectivo el protocolo de traslado a un nuevo cuartel firmado cuando estaba en el Gobierno Mariano Rajoy. Sobre este asunto, Juan José Matarí califica de “esperpéntico” que hace solo unas semanas “los propios diputados socialistas votaran a favor de la Proposición No de Ley del Partido Popular para que los agentes cuenten con unas instalaciones dignas, diciendo incluso que el PP ‘llegaba tarde’ y mientras insisten en que se va a construir una Comisaría de Policía Nacional, y sin embargo no hay ni un euro para mejorar el Cuartel y, por supuesto, ni rastro de la supuesta Comisaría, como ya nos temíamos. Los Presupuestos constatan que no hemos escuchado más que mentiras y que el Ministerio del Interior no quiere cumplir el protocolo firmado con el Ayuntamiento”.