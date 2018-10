Los mosquitos desesperan en Aguadulce y El Parador

Los mosquitos han vuelto a Aguadulce y El Parador, aunque lo realmente correcto es reseñar que no se han ido en todo el año. Son numerosos los vecinos de estos importantes núcleos de Roquetas de Mar que hacen llegar sus quejas y en casi todos los casos con desesperación por la plaga que actualmente sufren, que se manifiesta en continuas picaduras, tanto al aire libre como en el interior. Hasta tres grupos municipales preguntaron por ello en el Pleno de este jueves y recibieron respuesta de la responsable del área municipal de Medio Ambiente, Francisca Toresano, quien reconoció la incidencia actual en estas zonas y las dificultades que han tenido semanas atrás para atajar la plaga en un estadio inicial, debido a que "la vegetación es tan profusa que nos impedía descubrir dos charcas de las que básicamente procede esta plaga y sobre las que ya estamos trabajando".

El Ayuntamiento de Roquetas ha requerido los servicios de una empresa especializada en desinsectación para reforzar un servicio, que, según explicó Toresano en la sesión plenaria, depende del Ayuntamiento pero también de la concesionaria del servicio de agua, que debe ocuparse de mantener libre de larvas toda la red de pluviales. "Hemos contratado a la empresa Athisa como apoyo, los tratamientos los administramos nosotros con los servicios municipales, pero en ocasiones no podemos llegar a todo, y este es el caso actual, contamos con su apoyo y además se está trabajando en tres turnos, de mañana, tarde y noche", explicó la responsable municipal.

Los trabajos para acceder a las charcas que se encontraban 'escondidas' por la densa vegetación en la zona de La Algaida han comenzado esta pasada semana y los esfuerzos se centran en la zona de La Fabriquilla, que es de donde más quejas han llegado. "La Fabriquilla y el Parador son las más afectadas", reconoció Toresano. Aguadulce se encuentra enu na situación similar, a tenor de las muchas quejas de sus vecinos. "Ya tenemos el permiso de Medio Ambiente y se está trabajando para retirar maleza y acceder a estas charcas para controlar la plaga, que se está consiguiendo", expuso. A juicio de la edil, y pese a que es imposible que no haya mosquitos, "este año hemos notado la eficiencia del tratamiento en la zona de Punta Entinas, tanto la Urbanización como Playa Serena no han tenido la afluencia de mosquitos de años atrás". Al hilo, certificó que "hemos tenido un atranque en La Algaida, que como todos sabemos cuenta con una vegetación autóctona que no se puede tocar si no es con autorización". Las últimas lluvias y el hecho de que "el calor no se termina de ir" agravan una situación que desde el Ayuntamiento esperan que remita pronto.