El nombre de Roquetas de Mar “quedará para la historia” en la Isla Decepción, en la Antártida, gracias a Óscar Garrido, vecino del municipio que colocó en la base militar Gabriel de Castilla un rótulo que señala la distancia entre los dos puntos del planeta: 12.222 kilómetros. El teniente médico ya ha vuelto a casa, tras 100 días en la misión XXXII Campaña Antártica, con miles de experiencias grabadas en su retina que, a lo largo de su estancia, ha querido ir compartiendo con sus vecinos de Roquetas y todos los almerienses con vídeos y mensajes.

Por todo ello, el alcalde, Gabriel Amat, le hizo entrega ayer de una metopa con el escudo de la ciudad en reconocimiento por esta labor que ha llevado a Roquetas al otro lado del mundo. “Jamás podríamos imaginar que veríamos esa señal y nuestra bandera a más de 12.000 kilómetros”, dijo.

“Diría que la Antártida es única e irrepetible, un laboratorio extremo, y me ha hecho mucha ilusión llevar el nombre del municipio y de la provincia de Almería", indicó el teniente médico

“Quiero dar las gracias al teniente y a todos los compañeros que han ido con él, porque su trabajo es el beneficio de un país entero. Como alcalde y también cuando el teniente marchó era entonces presidente de la Diputación, me enorgullezco de la relación que mantenemos las instituciones con la Legión. Ambas instituciones se volcaron con la expedición, se enviaron productos de Sabores de Almería y, a través del concejal Francisco Gutiérrez, se ha hecho una gran difusión”.

Óscar Garrido quiso dedicar su primer agradecimiento a su mujer y a su familia, “que son quienes más esfuerzo hacen para que nosotros podamos estar allí”. Sobre su misión, explicó que “ha sido una campaña excelente, hemos tenido suerte con el tiempo y bastantes días con el mar tranquilo”. Eso sí, ha tenido que realizar 84 intervenciones médicas, “aunque también en esto hemos tenido suerte; por ejemplo, una emergencia odontológica, que hacía prever una posible evacuación, se solucionó cuando pasó por la isla el único barco militar que pasa al año con un dentista a bordo”explicó.

“Diría que la Antártida es única e irrepetible, un laboratorio extremo, y me ha hecho mucha ilusión llevar el nombre del municipio y de la provincia de Almería. Aunque no nací aquí, me siento roquetero y agradezco al alcalde, a la Diputación de Almería y al concejal Paco Gutiérrez por la ayuda y la difusión”, subrayó Óscar Garrido.