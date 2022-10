VOX se desmarca de la petición de un pleno en Roquetas por la presunta falsificación de la firma de un concejal

Los grupos municipales de PSOE, IU, Cs en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y el concejal no adscrito Pepe Montoya presentaron este viernes la petición de un Pleno extraordinario para analizar la denuncia presentada la semana pasada por el concejal de Turismo y Playas, Francisco Barrionuevo, sobre irregularidades en la tramitación de documentos municipales con la presunta falsificación de su firma.

Los tres partidos y el no adscrito –Vox se ha descolgado en el último momento por decisión de la dirección nacional del partido según indican el resto de formaciones– reclaman la comparecencia de Barrionuevo para que dé explicaciones públicas sobre su denuncia y las irregularidades que dijo haber detectado.

Los representantes de la oposición consideran “muy preocupante” lo ocurrido, no ya solo por la denuncia de Barrionuevo, sino también y sobre todo por el “silencio” del alcalde, Gabriel Amat, que “sigue actuando como si nada hubiera pasado, pese a que hace una semana uno de sus concejales del equipo de Gobierno presentó una denuncia ante la Policía Nacional por irregularidades cometidas en el Ayuntamiento”.

“Amat debe explicar si conocía los hechos o no, y si piensa o no tomar alguna medida al respecto, es el alcalde y el máximo responsable del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, no puede actuar como si nada de esto fuera con él”, han asegurado.